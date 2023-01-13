Son kurban Tuğçe oldu… Kadınlar sokağa indi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla, dün Eskişehir'de sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Tuğçe Can'ın evinin önünde eylem yaptı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Tepebaşı ilçesinde dün sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığı sırada, apartman boşluğunda 1,5 aylık sevgilisi Onur K.'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Tuğçe Can için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, olayın meydana geldiği bina önünde eylem yaptı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde yapılan eyleme çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar, ellerinde öldürülen Tuğçe Can’ın fotoğrafını taşıyarak, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’, ‘Başka Tuğçe’ler olmayacak’, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’, Yangınları, afetleri, kadın cinayetlerini durdurmak mümkün’ şeklinde sloganlar attı. Kadınlar ayrıca yanlarında getirdikleri karanfilleri olayın meydana geldiği binanın kapısına karanfiller bıraktı.

“BUNDAN SONRA ADALET MÜCADELESİ BAŞLAYACAK”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Belamir Niğdelioğlu, “Tuğçe dün, tam burada, birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. Fail Onur Kaya yakalandı. Tuğçe için bundan sonra adalet mücadelesi başlayacak. Bugün burada Tuğçe’nin hesabını sorduğumuz gibi davanın da takipçisi olacağız. Tuğçe’nin ailesi, yakınları asla yalnız yürümeyecek” dedi.

“2022 YILINDA 334 KADIN CİNAYETİ OLDU”

Kadın cinayetlerinin, şüpheli kadın ölümlerinin ve tüm toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin karşısında mücadelelerini her yerde sürdüreceklerini ifade eden Niğdelioğlu şunları söyledi:

*2022 yılında tam 334 kadın cinayeti ve 245 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekenler, 6284’ü etkin uygulamayanlar kadın cinayetlerinden de sorumludur.

*Haklarında uzaklaştırma kararı olan faillerden kadınları korumayan, kadın cinayetlerini, çocuk istismarını, LGBTİQ+’lara yönelik şiddeti durdurmayan, cezasızlık politikalarıyla failleri cesaretlendiren yetkililer ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız’ diyen kadınların ise karşısında duruyor.

*Bugün buradayız, 8 Şubat'ta ise derneğimize açılan hukuksuz kapatma davasına karşı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Biz çözümü biliyoruz. Yıllardır Türkiye'nin her yerinde, hayatın her alanında mücadele ediyoruz.

*Tuğçe Can için de mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Başka Tuğçe’ler olmayacak. Kadın cinayetlerini durduracağız.

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