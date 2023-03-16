Son seçim anketi: Hangi aday ve parti önde?

EuroPoll Araştırma, mart ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Ankette çarpıcı sonuçlar yer aldı.

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2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir anket daha yayımlandı.

EuroPoll’ün mart ayına ilişkin yaptığı son ankette çaprıcı sonuçlar yer aldı.

10-13 Mart tarihlerinde, 21 ilde 2 bin 544 kişi ile telefonla yapılan anketin sonuçları şöyle;

CHP: Yüzde 31,9

AKP: Yüzde 29,8

HDP: Yüzde 11,3

İYİ Parti: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 7,6

Gelecek Partisi: Yüzde 3,4

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 3

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Anket şirketinin ‘Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verilen cevaplar ise şöyle;

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 56,8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,2

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