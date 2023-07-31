Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Canın mı çekiyor birader?

Parkta bazılarının üstsüz olarak spor yaptığı bir grubu güvenliğe şikayet eden kişi, sporcuların tepkisiyle karşılaştı. Bir sporcu, “'Canın mı çekiyor birader bizi? Canın çektiyse gel ucundan yala. Milletin çıplaklığından sana ne ya?” dedi. Sporcunun bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

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Türkiye'de kadınların yanı sıra erkekler de kıyafetleri nedeniyle hedef haline gelmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan ve nerede çekildiği belirtilmeyen bir videoda, parkta bazılarının üstsüz olarak spor yaptığı görülen bir grubu, bir kişi güvenliğe şikayet etti.

“MİLLETİN ÇIPLAKLIĞINDAN SANA NE?”

Sporcuların yanına gelen güvenlik personeli, sporcuları yarı çıplak olduklarından dolayı şikayet olduğunu söyleyerek uyardı. Buna sinirlenen sporculardan biri, kendisini şikayet eden kişiye, “Bu bir ahlaksızlık falan değil. Canın mı çekiyor bilader senin. Milletin çıplaklığından sana ne ya? Ahlak bekçisi gibi gelmiş bir de bizi şikayet ediyorsun” diyerek tepki gösterdi. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.