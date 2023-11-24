Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu uyuşturucudan tutuklandı

Sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda tutuklandı.

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İzmir’de sosyal medya fenomeni Oğuzhan Muslu’nun kullandığı motosiklet ile birlikte hareket ettikleri belirlenen iki şüphelinin aracına düzenlenen operasyonda 550 gram metamfetamin ve 750 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla şehre uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sosyal medya hesaplarında bir milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen Oğuzhan Muslu’nun kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları araç, düzenlenen operasyonla durduruldu.

Operasyonda 550 gram metamfetamin, 750 ecstasy, 1 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Muslu ve birlikte hareket ettiği belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)