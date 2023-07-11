Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan, elektrik akımına kapılarak öldü

Şanlıurfa'da açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapılan sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa’da öğleden sonra Sarayönü Mahallesi’nde, iddiaya göre işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan; iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil servise ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada “Ben yaptım” sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan’ın ölümü sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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