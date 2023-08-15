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Sosyal medyada istismara uğradığını duyurdu, koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya platformunda istismara uğradığını belirten paylaşımda bulunan A.A'nın koruma altına alındığını bildirdi.

Yayınlanma: 23:11 - 15 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Sosyal medyada istismara uğradığını duyurdu, koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, A.A’nın 14 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda, akrabası tarafından istismara uğradığını ifade etmesi üzerine, Bakanlığa bağlı ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

A.A’yla ve ailesiyle gerçekleştirilen görüşmelerde, aileye gerekli tüm desteğin verileceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Savcılık talimatıyla emniyette alınan ifadesinin ardından A.A, Bakanlığımızın Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Ünitesine alınmıştır.” (AA)

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