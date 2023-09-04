Sosyal medyada yayılan çatışma görüntüleri kurgu çıktı

Sosyal medyada yayılan ve İstanbul Maltepe'de çekildiği belirtilerek haberlere konu olan çatışma görüntülerinin kurgu olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Maltepe’de sokak ortasında iki araçtan inenlerin çatıştığı yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı.

KURGU OLDUĞU İTİRAF EDİLDİ

Gerçek sanılarak haber yapılan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsü otomobilin yolunu keserek ateş açıyor, diğer araçtan inen sürücü de karşılık veriyordu. Güvenlik kamerası olarak yayılan görüntüleri inceleyen polis, iki şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler Şahan B. (22) ile Sinan U. (22) videonun kurgu olduğunu itiraf etti. Videonun efekt programları ile süslendiği belirlenirken görüntülerdeki iki araçta da kurşun izine rastlanmadı.

Ayrıca videodaki Şahan B.’nin elinde bulunan tabancanın kurusıkı tabanca olduğu ve polisin denetim noktasında yakalanarak işlem yapıldığı da tespit edildi.

İki şüpheli hakkında ‘Sosyal medya yoluyla toplumda infial yaratmak’, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından işlem yapılırken adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. (DHA)