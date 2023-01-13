Soyer: Boynumuzun borcu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kuruluşun ve kuruluşun kenti İzmir'de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni yapmak İzmir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin boynunun borcudur” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin hazırlık toplantıları devam ediyor.

10 Ağustos ve 1 Aralık 2022 tarihleri arasındaki kongrenin ilk aşamasını oluşturan Paydaş Buluşmaları'nın ardından, ikinci aşamada uzman toplantılarının ilki “Birbirimizden Razıyız” başlığıyla yapıldı.

Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplantı sonrası yaptığı açıklamada Ağustos ayından bu yana sürdürdükleri görüşmelerde ortaya çıkan ilkeler ve kararları bugün ilk kez uzmanlar, akademisyenler ile masaya yatırdıklarını söyledi.

Başkan Soyer, “Yapılan şey aslında şu; bir akademik çerçeveye veya bir kavramsallaştırmaya ihtiyaç duyan tüm kararlar, ilkeler burada ortak akılla, farklılıklar üzerinden müzakere edildi. Bunlar 15-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak kongreye daha olgunlaşmış, tamamlanmış metinler olarak taşınabilecek” dedi.

ORTAK AKIL VURGUSU

Büyük bir heyecan taşıdıklarını da ifade eden Başkan Soyer, şu ifadeleri kullandı;

*Çünkü İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, geleceğe ışık tutacak. Cumhuriyetin yüzüncü yılı tamamlandıktan sonra açılan yeni yüzyılda geleceği aydınlatacak kararlar olsun istiyoruz. Yüzyıl önce atalarımız gibi büyük bir özgüven ve büyük bir umutla o yüzyılın şekillenmesi için bir araya gelmişler.

*Ve ortak akılla, ortak kararlar almışlar. Birçok şey İktisat Kongresi'nden sonra yapılmış. İktisat politikalarını belirleyen bu toplantılar tamamen sivil inisiyatif olarak ortaya çıkmış.

*O zaman da Ankara’da meclis var ama Mustafa Kemal Atatürk bu kararları o meclise bırakmamış. Ve Türkiye’nin her yerinden bin 135 delegenin bir araya gelmesiyle ortak kararlar alınmasına imkan vermiş. Bugün bizim yaptığımız şey de budur.

“DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORUZ”

Başkan Soyer, İzmir’in kurtuluşun ve kuruluşun şehri olarak bu sorumluluğu omuzlarında taşıyan bir kent olduğunu ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti:

*İkinci Yüzyılın İktisat kongresini yapmak İzmir’in, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin boynunun borcudur. Bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz.

*Ensemizi karartmıyoruz. Bizim çok büyük bir umudumuz var. Bu güzelim topraklarda, dünyanın en güzel iklim kuşağında ve dünyanın en güzel medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bu coğrafyada, insanlarımızın çok daha iyisini hak ettiğini biliyoruz. Bunu sağlayacak çalışmaları el birliği ile yürütmeye devam edeceğiz.