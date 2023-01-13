Soylu açıkladı: Geçen yıl öldürülen 273 kadının yüzde 41’i…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen yıl 273 kadının cinayete kurban gittiğini, vakaların yüzde 41'nin 'boşanma'yla ilgili olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Terörden uyuşturucuya, trafikten asayiş olaylarına genel bir değerlendirme yapan Soylu, kadın cinayetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Süleyman Soylu, kadın cinayetlerinin yüzde 41’inin boşanma öncesi, boşanma aşaması ve boşanma sonrası gerçekleştiğini söyledi.

Soylu, “2022’de, 6284 sayılı kanun kapsamında 273 kadın cinayeti yaşadık. 5-6 cinayet daha var. Arkadaşlarımız bunların 6284 sayılı kanun kapsamına girip girmediğini adli birimlerle görüşerek inceliyor. 2015’te bu sayı 360’tı. Belirli bir balans içinde genel bir azalış var. 2021’de 309’du. Burada kesinlikle boşluk vermemek lazım. Bunun da yolu, her ihbarı değerlendirmek, olayların risk seviyelerini sağlıklı ölçmek ve sağlıklı tedbir almaktır.” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Tartıştığı eşini öldürdü