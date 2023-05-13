Soylu: Burnuna bir sinek konmuş mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun çelik yelek giymesini tiyatro olarak nitelendirdi

Hakan KAYA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Özel Halk Otobüsü esnafıyla bir araya geldi. Millet İttifakı’nın son haftalarda birbirini izleyen saldırılar, tehditlerin ardından gelen suikast söylemleri üzerine artırılan güvenlik önlemleri çerçevesinde çelik yelek giyilmesine değinen Soylu, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na tepki gösterdi.

“TİYATRODAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

Yaşanan durumu tiyatro olarak nitelendiren Soylu şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çelik yelek giymiş. 11 seçimdir bu ülkede seçim yapıyorsun, kılına bile zarar gelmiş mi? Burnuna bir sinek konmuş mu? Yahut bununla ilgili şöyle bir problemim var, şöyle bir sıkıntım var deyip bize müracaat ettiğin her hangi bir meselende Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun tedbirini almamış?

Biz Güneydoğu'da çocuklarımız rahat okula gidemezken, şu anda çocuğu, çoluğu, annesi, kızı, herkesin rahat bir hayat yaşadığı, PKK'dan PYD'den kurtarıp huzura götürdüğü bir Türkiye'de Ankara'dan İstanbul'a yürümüşüsün, kilometrelerce yürümüşsün, ayağına en ufak bir sıkıntı gelmemiş. Bunu sağlayan güvenli bir Türkiye'yi, sanki bir şey varmış gibi, sanki bir tehlike varmış gibi oyunlara girebilmek. Türkiye Cumhuriyeti Devletini böyle aşağılamaya çalışabilmek, ‘beni öldürecekler, beni şöyle yapacaklar, beni böyle yapacaklar' diye kendi üzerinden yeni bir istismarın içine girebilmek tiyatrodan başka bir şey değildir.”

SAMSUN MİTİNGİNDE ÇELİK YELEK GİYMİŞLERDİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Yardımcısı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen hafta Erzurum'da bir grubun taşlı saldırısına uğramıştı. Kılıçdaroğlu'nun aracına da Sakarya’da taşlı saldırı düzenlenmişti. Tehditler, sahte video ve pankartlar birbirini izlerken, son olarak suikast iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, dünkü Samsun mitingine çelik yelek giyerek çıkmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimleri öncesinde Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit töreninde linç edilmeye çalışılmış, bulunduğu ev yakılmak istenmişti.

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