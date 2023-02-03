Soylu, ‘Pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek’ dedi, ABD Büyükelçisi savaş gemisine çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD büyükelçisine, "Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz" dedi. Aynı dakikalarda bir ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na girdi ve Dolmabahçe'de demirledi. ABD Büyükelçisi Flake de gemiye çıktı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da Göç İdaresi Başkanlığı’nın İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı’nda konuştu. Son günlerdeki bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Soylu açıkça ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i hedef aldı:

“Türkiye’nin şöyle bir talihsizliği var, Türkiye’ye gelen her Amerikan büyükelçisi, ‘Ben Türkiye’de nasıl darbe yaparım, darbe yaptırırım’ telaşı içerisindedir.

Bu Türkiye’nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan büyükelçisinin, ‘Türkiye’de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye’ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım’, dertleri budur.

Bugün Türkiye’nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi bu, hep de bu olmuştur. Diğer büyükelçileri toplar ‘fıs fıs fıs’, onlara akıl vermeye çalışır.

Avrupa’da da aynısını yapıyorlar ya. Onlar idare ediyorlar Avrupa’yı, Amerikan büyükelçiliği. Avrupalılar üzülmez bu söze merak etmeyin. Onlar gerçeklerin ne olduğunu biliyorlar. Otururlar, dizayn ederler, Türkiye’yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Türkiye’yi de böyle zannediyorlardı, oturacaklardı ‘fıs fıs’ oyun, tezgah kuracaklar.

“TÜRKİYE’Yİ NASIL KARIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİZİ BİLİYORUM”

Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye’yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye’nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık.”



‘KONSOLOSLUK KAPATARAK AKIL VERMEYE ÇALIŞANLAR’

Yabancı terörist savaşçıların tespitiyle ilgili Türkiye’nin önemli bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Bakan Soylu, Batı’nın meseleye siyasi bakması, gerekli önemi göstermemesi ve yönetim beceriksizliğinin ne yazık ki kendine ait sonuçlar doğurduğunu da kaydetti. Bakan Soylu, şunları söyledi:

Hem terörist yetiştireceksiniz hem Suriye- Irak bölgesine göndereceksiniz, adamı orada yakalıyoruz, ‘sana gönderilim, bu senin adamın’ diyoruz. Utanmazlığın bir boyutu da şu, bunu bütün Türkiye bilsin, adamı kendi ülkesine almamak için vatandaşlıktan çıkartıyor. ‘Bu benim vatandaşım değil’ diyor, bir yüzlü değil, ikiyüzlü değil, her türlü numarayı ortaya koyuyorlar. Çıplak gerçekleri ortaya koyunca da onların Türkiye’deki mümessilleri çok üzülüveriyorlar.

2011’den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 102 uyruktan 9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı da sınır dışı ettik. Biz bu gayreti gösterirken onların tavrı bu kişileri, vatandaşlıktan alelacele çıkarıp meseleyi baştan savma şeklinde hallederiz anlayışı olmuştur. Bugün bize konsolosluk kapatarak akıl vermeye çalışan ülkelerin aslında bu meseledeki yönetim beceriksizliklerine bir örnek olması için paylaşmak istedim.”

AYNI DAKİKALARDA AMERİKAN SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ’A GİRDİ

Soylu’nun bu açıklamaları yaptığı dakikalarda ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze saat 08.00 sıralarında Sarayburnu açıklarından İstanbul Boğazı’na giriyordu.

Üsküdar yakınlarından dönüş alan gemi, Dolmabahçe Sarayı açıklarında demirledi. Sahil Güvenlik ekipleri boğaza girişi sırasında gemiye eşlik etti. Gemiye, dev bir ABD bayrağı ile birlikte küçük bir Türk bayrağı da çekildi. 155 metrelik güvertede silahlı askerler görüldü.

Süleyman Soylu’nun hedefindeki ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve ABD Başkonsolosu Julie A. Eadeh gemiye sabah saatlerinde ziyarette bulundu.

Büyükelçi Flake ve Başkonsolos Eadeh’i, gemi komutanı Yarbay Katie Jacobson ve gemide bulunan subaylar karşıladı. ABD donanmasından, Binbaşı John Thompson basın mensuplarıyla gezerek, geminin kumanda odası, acil durum odası, füze ve mühimmat sistemlerinin bulunduğu bölüm ile birlikte, gemiye ait radarın bulunduğu noktalar hakkında bilgi verdi.

Geminin İtalya’dan, Türkiye’ye NATO ittifakının güçlendirilmesi etkinlikleri kapsamında olağan ziyarette bulunmak amacıyla hareket ettiği, Marmara Bölgesinde iki-üç gün kalarak ayrılacağı söylendi. ABD Büyükelçisi Jeffry L.Flake ve USS Nitze’nin komutanı Yarbay Katie Jacobson güvertede kısa bir açıklamada bulundu.



ABD BÜYÜKELÇİSİ:TÜRKİYE VE ABD İYİ BİRER MÜTTEFİK

ABD Büyükelçisi Flake, “Türkiye ile dostluğumuz var. Türkiye ve ABD iyi birer müttefik. Başkonsolosumuz Julie A.Eadeh ile burada olmaktan memnunuz. Burası muhteşem bir şehir ve denizcilerimiz de bunu görüyor. Burada yaklaşık 350 mürettebat ve harika bir gemi var” ifadelerini kullandı.

“ÇOK YÜKSEK BİR MÜTTEFİKİMİZ”

Flake’in ardından konuşan geminin komutanı Yarbay Katie Jacobson ise “Öncelikle burada olmak bir onur. Türkiye, değeri çok yüksek bir müttefikimiz ve dostumuz” dedi.

96 FÜZE TAŞIYOR

Hava, denizaltı savunma ve deniz taarruzu kapsamında faaliyet gösteren USS Nitze gemisinin son olarak 2016 yılında, Yemen İç Savaşı’nda aktif olarak rol aldığı ifade edildi. Geminin ön tarafında bulunan ağır topla birlikte, gemiye entegre hücrelerde bulunan 96 adet füze taşıdığı, statik radar sistemine de sahip olduğu belirtildi. Yaklaşık, 155 metrelik uzunluğa sahip geminin içinde bir de helikopter bulunuyor.

DHA

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