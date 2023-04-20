Soylu’dan HDP’lilere müzik tepkisi: Kepazeler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de konuşması sırasında Yeşil Sol Parti standından yükselen müziğe tepki gösterdi. Soylu, "Tam 45 dakikadır orada müzik çalıyorsunuz, saygısızlık, nezaketsizlik yapıyorsunuz kepazeler. Bunlar her PKK'lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar" dedi. HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girecek.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı’nda vatandaşlara seslendi. Soylu, “Eskiden Amerika Büyükelçisi Türkiye’de bir şey dediği zaman, herkes ‘Acaba ne olacak’ diye endişe ederdi değil mi? Tayyip Erdoğan’ın yönettiği Türkiye’de bırak Amerikan Büyükelçisi’ni, benim milletim artık Amerika Başkanı’nı sallamıyor” dedi.

“TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖÇ DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI”

Suriye ve Afganistan’dan gelen göçmenlere değinen Bakan Soylu, “Dünyanın en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Suriye iç savaşından sonra, Afganistan’da Amerikan işgalinden sonra, en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Bu göç dalgasına karşı, Avrupa’da büyük olaylar oldu. Fransa’da, Paris’te, Almanya’da, Avrupa’nın merkezinde büyük olaylar oldu. Türkiye’de bir tek büyük toplumsal olay meydana gelmedi” diye konuştu.

“KARADENİZ BÖLGESİNDE TERÖRİST YOK, TERTEMİZ”

Soylu, bayramın birinci gününde deprem bölgesinde olacaklarını söyledi. Soylu, “Karadeniz’de terörist vardı. Bugün Karadeniz’de terörist yok, tertemiz. Tendürek Dağı’nda terörist vardı. Bugün Tendürek Dağı’nda terörist yok. Cudi’de terörist vardı. Bugün tertemiz. Gabar’da terörist vardı bugün tertemiz. Erzurum’un kırsalında terörist vardı, bugün tertemiz” diye konuştu.

“SAYGISIZLIK, NEZAKETSİZLİK YAPIYORSUNUZ”

Konuşması sırasında meydanda stant kuran Yeşil Sol Parti’den yükselen müziğe tepki gösteren Soylu, “Şunlara sorsan Türkiye’de özgürlük ve demokrasi yok. Kepazeler bu ülkenin İçişleri Bakanı meydanda konuşuyor, siz orada istediğinizi yapıyorsunuz. Daha ne özgürlüğü istiyorsunuz. Tam 45 dakikadır orada müzik çalıyorsunuz, saygısızlık, nezaketsizlik yapıyorsunuz. Özgürlüğün en büyüğü var. Onlar her PKK’lı terörist öldüğünde gözyaşı döktü, canları acıyor, bu nedenle yapıyorlar” dedi.

“BUNLAR AMERİKA’NIN TEZGAHLARIDIR”

Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu, ey CHP’liler, bu ülkeyi ayakta tutan aile yapısıdır. Bugün birliğimizin, beraberliğimizin teminatı aile yapısıdır. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Allah muhafaza erkekle erkeği, kadınla kadını evlendirecekler. Bu sapkınlıktır. Dün akşam çıkmış diyor ki ben Hak, Muhammed, Ali’nin yolundayım. Hak, Muhammet, Ali’nin yolu ne zamandan beri erkekle erkeği, kadınla, kadının evlenebileceğini söylüyor. Bunlar Amerika’nın tezgahları, bunlar Avrupa’nın tezgahlarıdır. Biz bu tezgaha gelmemeye söz vermeliyiz” diye konuştu.

HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında seçime girecek. DHA

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