Soylu’ya destek sonrası kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. İki ismin program dışı görüşmesi 14.00'da başladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Devlet Bahçeli, dün sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulunarak, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili dikkat çeken sözler söylemişti.

“SONUNA KADAR ARKASINDADIR”

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasının ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bağlantılı olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bahçeli, dün yaptığı açıklamada Soylu'nun arkasında olduklarını söylemişti: “Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır.”