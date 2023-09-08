SÖZCÜ gündeme getirdi, adrese dayalı ilan değişti

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği Düzce Üniversitesi adrese teslim öğretim üyesi ilanı, liyakata uygun şekilde düzeltildi.

Halil ATAŞ

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Düzce Üniversitesi’nin Halk Sağlığı dalı için verdiği adrese dayalı öğretim üyesi ilanı düzeltilerek değiştirildi.

ÜNİVERSİTE İLANI DEĞİŞTİRDİ

Düzce Üniversitesi, Halk Sağlığı dalında ‘Fitoterapi alanında doktora yapmış ve Akupunktur, Hipnoz alanında çalışmış’ öğretim üyesi ilanı verdi. SÖZCÜ’nün adrese dayalı ilanı gündeme getirmesinin ardından, üniversite bu alandaki şartı ‘Tıpta Uzmanlığını Halk Sağlığı alanında almış’ olarak değiştirdi.

CHP’Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, verilen ilanda Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na Doktor Öğretim Üyesi olarak başvuru için istenen şartların hiçbirinin Halk Sağlığı alanı ile ilgili olmadığını söyleyerek, tepkisini dile getirmişti.

HASUDER’DEN TEŞEKKÜR

Öte yandan, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği de (HASUDER) konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Düzce Üniversitesi, ilan şartını liyakate uygun olarak düzeltti. Eleştirileri dikkate alarak yanlıştan döndükleri için Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne teşekkür ederiz. Sesimizi duyurmaya destek veren herkese, basın kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.