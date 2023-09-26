SÖZCÜ gündeme getirmişti: AKP’li başkandan geri vites

Bursa Kestel'de Kozluören Mahallesi sınırları içerisindeki verimli topraklara hobi bahçesi yapmak isteyen Kestel Belediye Başkanı AKP'li Önder Tanır, Kestel Ziraat Odası ve köylülerin tepkisi üzerine geri adım atarak, projenin başka bir alana yapılacağını duyurdu.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa Kestel Kozluören Köyü'nde SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği tarım arazisi üzerine inşa edilmesi planlanan hobi bahçesi projesinde, AKP’li belediye geri adım attı.

AKP’li Kestel Belediyesi, 65 adet hobi bahçesi projesi için Kozluören Köyü'nde, 1. sınıf tarım arazisine beton dökmüş, projeye tepki gösteren Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, “Zaten elimizde avucumuzda bir avuç tarım arazisi kaldı. Dünyada tarımın konuşulduğu bir dönemde, bunun önüne geçemezsek yarın evlatlarımıza, torunlarımıza ne söyleyeceğiz” diyerek belediyeye tepkisini dile getirmişti.

PROJEYİ BAŞKA BİR ALANA ALDIKLARINI DUYURDU

Belediye Başkanı AKP’li Önder Tanır, tepkiler üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, hobi bahçesi projesini başka bir alanda gerçekleştirme kararı aldıklarını duyurdu.

PROJENİN YAPILACAĞI TARIM ARAZİSİNDE YENİDEN TOPLANDILAR

Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Yenişehir Ziraat Odası başkanı Sadi Aktaş, DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, Esnaf Odası Başkanı Nusret Gülsevdi, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ramazan Kestane, CHP Bursa Milletvekili Adayı Cevat Asa, muhtarlar, kooperatif başkanları ve köylüler, tarım arazisine yapılmak istenen hobi bahçelerinin bulunduğu alanda yeniden toplandı.

TOPLANTIDA ARAYARAK HABERİ VERDİ

Kozluören Mahallesi Muhtarı Murat Yıldız ve Kooperatif Başkanı Hüseyin Öztaş, Tanır’la yaptıkları toplantı sırasında telefonla arayıp, arazide toplanan kalabalık gruba, başkanın hobi bahçesi yapımından vazgeçtiğini bildirdi.

“GELSİN VATANDAŞLARIN YÜZÜNE SÖYLESİN”

Bunun üzerine, Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, “Başkan gelsin burada bu vatandaşların yüzüne karşı söylesin. Biz nereden bileceğiz başkanın bu fikrinden vazgeçtiğini” dedi.

“KONUYU MAHKEMEYE TAŞIYACAKTIK”

Kılıç tarım arazisinde yaptığı açıklamada, “Sayın başkan buradaki hobi bahçesi yapımından vazgeçtiğini söyleyerek bizlere müjde vermesine gerek yok. Biz zaten bu fikrinden vazgeçmese konuyu mahkemeye taşıyacaktık. Yani Önder Tanır, bizlere bir lütuf bağışlamış değil, yapmış olduğu hatasından geri dönmüştür, kendisine bu konuda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“YAĞMA VE TAHRİBATLARA KARŞI HABER VERİN”

Açıklamada söz alan DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir de “Biz Kestel'e yabancı değiliz, Kestel'in çok değişik bölgelerinde bu tür yağmalara karşı mücadele etmişizdir, etmeye de devam ediyoruz. Sizlerden ricam böyle bir yağmalamalarla, doğayı tahribatlarla karşılaştığınızda lütfen bize haber verin, bizlerde o bölgeye gelip, gereken çalışmaları yapalım. Bakın burada sizler ve Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, olmasaydı bugün burada bu bahçeler yapılmış olurdu” ifadelerini kullandı.