SÖZCÜ muhabirine birincilik ödülü

SÖZCÜ muhabiri Özgür Cebe, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 23’üncüsünü düzenlendiği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ndeki törenle sahiplerini buldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu ödülü 1994 yılında göreve giderken trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Barış Selçuk ve Hande Mumcu'nun anısını yaşatmak için 23. kez veriyoruz. Kendilerini rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek şunları söyledi:

– Ülkemizde gazetecilerin uzunca bir süredir ciddi baskı altında olduğu bir dönemden geçiyoruz. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında sonlarda, 149'uncu sırada.

“ÇİN’İN ARDINDAN EN ÇOK GAZETECİ HAPSENDEN ÜLKEYİZ”

– 2021 yılında ülkemizde 241 gazeteci yargılandı, 73'ü gözaltına alındı ve 115 gazeteci fiziksel saldırıya maruz kaldı. Gazeteciler Cemiyeti'nin raporlarına göre 2021 yılı Aralık ayı sonunda 23'ü hükümlü, 21'i tutuklu olmak üzere toplamda 44 gazetecimiz cezaevinde.

– 50 gazetecinin parmaklıklar ardında olduğu Çin'in hemen ardından, dünyada en çok gazeteci hapseden ülkeler sırasında ikinci sıradayız. İşte bu nedenle bu akşamki ödül törenimizde yüreğimiz buruk.

Ulusal Haber dalında SÖZCÜ muhabiri Özgür Cebe’nin “Balmumu heykeli dikildi ama katillerin hepsi serbest” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Cebe’ye ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay verdi.