SÖZCÜ Televizyonu ekibi deprem bölgesinde: Ellerimle kazıyarak çıktım

SÖZCÜ Televizyonu ekibi depremin vurduğu bölgede gelişmeleri yakından takip ediyor. Deprem mağdurları, "İnsanlar çaresiz, insanlar aç aç! Dozer yok, kepçe yok, mazot, ekmek, su yok... Yardım gelmeyince ellerimle hem kendimi hem çocuğumu çıkardım. Şimdi de içerideki ailem için hilti kiralamak zorunda kaldık" dedi.

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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olarak belirlenen Kahramanmaraş depreminin ardından saatler geçmesine rağmen yardım çığlıkları karşılıksız kaldı.

SÖZCÜ Televizyonu, haber ekibiyle depremin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Gaziantep İslahiye’de yurttaşları dinledi.

AÇ VE SUSUZ KALINDI

Uzmanlarca en kritik olarak dillendirilen ilk 24 saatin üzerinden en az 10 saat geçmesine rağmen yardımlar alana ulaşmadı. Pek çok yurttaş, hem aç hem susuz kaldı.

“ELLERİMLE KAZIYARAK ÇIKTIM”

Yıkımın boyutu gün ağarınca yeniden ortaya çıktı. Bölgeye ulaşmayan yardımlar nedeniyle iktidara öfke büyükken; SÖZCÜ Televizyonu’na konuşan bir yurttaş para karşılığında hilti kiraladıklarını söyledi. Yurttaş, o anları şöyle anlattı:

“Hiç kimse yoktu. Kimse yardıma gelmedi. Ben kendimi ve kızımı ellerimle kazıya kazıya enkazdan çıkardım. Biz de o enkazın altındaydık. Şimdi ise eşim ve çocuğum içeride. Umarım eşim çocuğuma nefes olur. Bakın saat kaç oldu hâlâ kimse yok. Biz kendimiz gidip hilti kiraladık. Ailem yıkık binaya giriyor eşim ve çocuğumu kurtarabilmek için.”

Öte yandan başka bir depremzede ise aç ve susuz kaldıklarını söyledi. Enkaz başında ailesini bekleyen depremzede, “İnsanlar çaresiz, insanlar aç aç! Dozer yok, kepçe yok, mazot, ekmek, su yok.. Bir şekilde çıksınlar artık. Bir şekilde bulalım. Başka bir şey istemiyorum. Elimizden bir şey gelmiyor” diye isyan etti.

“HAYAT DEDİĞİN NEDİR Kİ?”

Enkazdan çıkan mektuplar ise yürek burktu. Hâlâ enkaz altında olduğu tahmin edilen yurttaşlardan birinin, “Yaşam dediğin nedir ki? Geliriz, yaşarız ve ölürüz. Hayat bu kadar kısa yani” şeklinde kaleme aldığı notlar gözyaşlarına boğdu.