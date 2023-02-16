SÖZCÜ Televizyonu test yayınına başladı
Özlem bitti... Türkiye’de televizyonculuk nasıl yapılır şimdi herkes görecek. Usta gazeteci Yılmaz Özdil yönetimindeki SÖZCÜ Televizyonu yayın dünyasına yeni bir soluk getirecek.
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
Depremzedeler için “Türkiye Tek Yürek” ortak yayınına da katılan SÖZCÜ Televizyonu'ndan bundan sonra gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
ATATÜRK'ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumlara doyacaksınız. Türkiye'ye hayırlı olsun…
SÖZCÜ Televizyonu'nu nasıl izleyeceksiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3