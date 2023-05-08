SÖZCÜ TV CANLI YAYIN İmamoğlu, Konya’da konuşuyor: Bana taş atılmadı, millete taş atıldı

Dün Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Konya'da Millet Buluşması'na katıldı. İmamoğlu, "Bana taş atılmadı, millete taş atıldı" dedi.

Müslüm EVCİ

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya’da vatandaşlara sesleniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun mitingi için gelen vatandaşların, “Bomba araması var” gerekçesi öne sürülerek miting alanına alınmaması tepki çekti.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– Konya çok şanslı. Bu toprakların vicdanı, bu toprakların erdemi, bu toprakların ahlakı. Çünkü burada Hz. Mevlana yaşadı. Sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin şehrindeyiz.

– Beni bu meydanda dinleyen hemşerilerimden, dostlarımdan, sevgili çocuklardan, gençlerden, hanımefendilerden ve beyefendilerden isteğim şu. Sizlerle beraber bu memleket coşacak. Bu milletin evlatlarıyla coşacak.

SÖZ VERİYORUM, LAYIK OLACAĞIM

– Ya olduğun gibi ya göründüğün gibi ol. Bu sözlere hayatım boyunca layık olmaya çalıştım, layık olmaya Konya’da, Mevlana’nın memleketinde söz veriyorum, layık olacağım.

– Öyle bir birleşeceğiz ki, adı ne biliyor musunuz, 86 milyonun birleşmesi. Bir kişi bile açıkta kalmayacak, bir kişi bile dışarıda kalmayacak, bir kişi bile soğukta kalmayacak. Herkesi kucaklamaya geliyoruz.

YUHALAMAYA BİLE DEĞMEZ

– Sizlere Erzurum’dan selam getirdim. 150-200 kişiyi yuhalamaya bile değmez. Hepsini konuşacağız. Bana taş atılmadı, millete taş atıldı. Demokrasiye taş atıldı.

ARANIZDA PROVOKATÖR OLABİLİR

– Sivas’ta ve Çorum’da miting yaparken haber aldık. 40-50 belediye otobüsünün belediye tarafından çekildiğini öğrendik. Provokatör olacak. Aranızda da olabilir. Zor zamanlardayız. Sizi provoke etmeye kalkanlar olacak.

– Onlar taş atsın, biz gülle cevap vereceğiz. Herkes kendine yakışanı yapar. Kötülükleri yenmeye, iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyor. İyilik kazanacak. Bu memleketin insanları her daim iyiliğin kazanmasını sağlamıştır.

150-200 KİŞİ TAŞ ATTI

– Erzurum’da bize teminat verildi. Havalimanından yola çıktık, giderken yolda bir emniyet tedbiri görmedik. İzlediniz, vatandaşlara seslenirken 150-200 kişi üzerimize taş atmaya başladı. Gözümün önünde çocukların, kadınların ve yaş almış insanların yaralandığını gördüm. Ve sükunete davet ederek, valiyi, emniyet müdürünü davet ederek, oradan ayrılmak zorunda kaldım.

– Bu 150-200 kişinin Erzurumluyla zerre ilgisi yoktur. Ve bu ortamı, o meydanı taşlarken süreci seyreden ve bir şey yapamayan Emniyet güçlerine emri veren emniyet müdürüdür. Başka kimse olamaz.

– O gün orada yaşananlardan yüzü kızararak, öfkeli konuşan bir belediye başkanı vardır. Kendisini tanırım. Ne belediye başkanı, ne vali ne de emniyet müdürü Erzurumluya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur.

TEDAVİ ETMEYE GELİYORUZ

– Demokrasi ve kardeşlik düşmanları şehre değil kara leke, toz bile konduramazlar. Ben Erzurum’u bilirim. Bu kirli kışkırtmaya kapılıp o taşları atan kendi bilmez evlatları bile tedavi etmeye geliyoruz biz.

ONLARI ÇILDIRTACAĞIZ

– O gençleri kışkırtan makam ve mevki sahiplerini, o gençleri aldatan, yanlış yönlendiren mevki ve makam sahipleri, bunun içinde parti başkanları da olabilir, kim olursa olsun, 14 Mayıs’ta evine gidecek!

– Onları çıldırtacağız. Ama millet kazanacak. Onların taşları bu memleketin insanına, bu milletin huzuruna, hoşgörüsüne atılmıştır. Sakın korkmayın.

BAĞIMSIZ MAHKEMELERDE YARGILANACAKLAR

– Kışkırtıcılar önce sandıkta milletten ders alacaklar, sonra da her biri yaptıkları yanlışlardan, ihanetlerden ötürü bağımsız mahkemelerde yargılanacaklar. Bu işin sonunu bırakmayacağız.

BEN SIRTIMI GENÇLERE YASLADIM

– Devlet yöneticisi aklı değişecek. Doğruyu yapan, fikrini söyleyen, fikrini özgürce tartışan devlet insanı, devlet adamı olma bilinci gerecek. 15 Mayıs’tan sonra valiler devletin valisi olacak, emniyet müdürleri devletin emniyet müdürü olacak.

– Bunlar bugüne kadar milleti fakirleştir, cahilleştir, böl parçala yönet yaptılar. Bunu sona erdireceğiz. Ben sırtımı bu memleketin gençlerine yasladım.

– Bak bir genç kardeşim burada yazmış, biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençleriyiz. Ötesi yok. 15 Mayıs’tan sonra göreceksiniz, muhalif siyasiler konuşmakta özgür kalacak. Siyasiler hangi partiden olursa olsun düşüncelerini ifade edebilecek. Onlara ne el kalkacak, ne taş atılacak. Ne polisler ne savcılar ne de hakimler engel olacak.

– Sabırlı olacağız, hoşgörülü olacağız. Kızgınlara kızgınlıkla cevap vermeyeceğiz. Sandıkta sözümüzü söyleyeceğiz. Tek bir oyumuzun heba olmamasını sağlayacak. Bir hafta kaldı. Bir hafta sonra kışkırtıcı, bölücü, saldırgan akıllar evine gidecek, mahkemede hesap verecek.

MİLLET KAVGA ETSİN İSTİYORLAR

– Oylarımızı bölmeyeceğiz. Bu işi ikinci tura bırakmayacağız. Bu milletin kaybedecek bir günü bile yok. Bu çürümüş yönetim anlayışıyla biz mücadelemizi iktidara gelince vereceğiz. Bir avuç insan, millet kavga etsin istiyor, çünkü millet kavga etmezse, bu iktidarın iktidar kalma şansı yok. Gidecekler, gidecekler, gidecekler.

BU NE KİBİRDİR?

– İstanbul’da bu kardeşiniz 806 bin oy farkla belediye başkanı seçildi. Başta cumhurbaşkanlığı olmak üzere, bakanlıklar, kurumlar… Defalarca kapısını çaldım. Seni de bu millet seçti, beni de bu millet seçti. Kaç kez randevu istedim cumhurbaşkanlığından. Bana randevu vermedi. Ekrem’e mi randevu vermedi? Hayır, 16 milyon İstanbulluya randevu vermedi.

– Bu ülkede daha önce 11 cumhurbaşkanı oldu. Bunların hepsi insanlara adaletli davrandı. Eksiklikleri olabilir. Ama kimseye randevu vermekten yüksünmedi. Bu ne kibirdir?

– Düşmanlık tohumu ekmek kolaydır, kendine oy almak için her şeyi yapmak kolaydır. Bizim terbiyemizde Hz. Mevlana var, Hacı Bektaş-ı Veli var. Bizim terbiyemizde Mustafa Kemal Atatürk var. Atatürk var, Atatürk!

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