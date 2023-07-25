SÖZCÜ yazarı Saygı Öztürk’e Araştırmacı Gazetecilik Ödülü

SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve yazarımız Saygı Öztürk’e “Araştırmacı Gazetecilik Ödülü” verildi.

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Burhaniye Belediyesi tarafından 4'üncüsü gerçekleştirilen kitap fuarının son gününde, SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve yazarımız Saygı Öztürk'e “Araştırmacı Gazetecilik Ödülü” verildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, paneller, söyleşiler, tiyatro, dinletiler ve açık hava sinemaları film gösterileriyle de dört ayrı noktada vatandaşları sanatla buluşturduklarını söyledi. Fuar Koordinatörü Sinan Karahan, 121 konukla söyleşiler yapıldığını, 100 yayınevinin fuara katıldığını, kitap fuarına yaklaşık 100 bin kişinin geldiğini belirtti. Filmleri gösterilen sanatçılardan Türkan Şoray, Ediz Hun ve İlyas Salman'da izleyicilerle buluştu.

Yazar Ahmet Ümit'in onur konuğu olduğu kitap fuarında, yazarımız Saygı Öztürk de kitaplarını imzaladı, okuyucularıyla sohbet etti. Öztürk'e “Araştırmacı Gazetecilik ödülünü” Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler verdi. Başkan, Öztürk'ün yazdığı kitaplar, köşe yazıları ve haberleriyle araştırmacı gazeteciliğin günümüzdeki önderlerinden olduğunu söyledi. Öztürk'de sansürün kaldırılışın yıldönümünde böyle bir ödül almaktan mutlu olduğunu ancak sansürün günümüzde farklı boyutlarıyla görüldüğü, gazetecilerin baskı altında tutulmaya çalışıldığını belirtti. Gelecek ay yapılacak konsere ise Balıkesir Belediyesi tarafından konseri son anda iptal edilen Hande Yener ile konseri sıkça iptale uğrayan Melek Mosso katılacak. SÖZCÜ/BALIKESİR