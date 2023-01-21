SÖZCÜ yazdı bakanlık geri adım attı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan 2/B arazilerinin fiyatını yüksek bulan köylülerin isyanını SÖZCÜ gündeme getirdi. Bakanlık geri adım atarak rayiç bedellerin yeniden değerlendirileceği yolunda ilgili kurumlara yazı gönderdi.

İsmail AKDUMAN

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan 2/B arazilerinin fiyatını yüksek bulan Ayvacıklı köylüler, ilçe meydanında 9 Ocak günü toplanarak eylem yaptı.

İlçede kendileri tarafından kullanılan ve satışa çıkarılan 2/B arazisinin dönümünün 30-60 bin lira arasında satıldığını ileri süren köylülerin feryadını SÖZCÜ gündeme taşıdı.

BAKANLIK GERİ ADIM ATTI

Meydanda konuşma yapan Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, arazi değerlerinin yeniden hesaplanması gerektiğini dile getirerek, kendilerini görmezden gelen partilere sandıkta hesap soracaklarını dile getirerek köylülerin isyanını gündeme getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Çamalan, Çarşıköy, Döngelyatak, Esenyurt, Eynel ve Kapıkaya Mahalleleri’nde bulunan söz konusu 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmemesi” yönünde Samsun Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

552 KÖYLÜYE İMZALI TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Bakan Murat Kurum’un imzası ile 552 köylüye gönderilen yazıda “İlgili Tarım Orman Müdürlüğünden taşınmazlar hakkında güncel bedel/değerlendirme alınmadığı, ilgi yazılarımızda belirtilen usul ve esasların yeterince dikkate alınmadığı anlaşıldığından ilgi (d) yazınızda belirtilen şikâyet ve itirazlar gözetilerek, İliniz, Ayvacık İlçesi, Çamalan, Çarşıköy, Döngelyatak, Esenyurt, Eynel ve Kapıkaya Mahallelerinde bulunan söz konusu 2/B taşınmazlarının satışına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmemesi, 6292 sayılı Kanunun 6’ncı maddesine göre gönderilen tebligatların da bu aşamada iptal edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

“SEÇİMDEN ÖNCE BELİRLENSİN”

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı ise seçimden önce arazi değerlerinin yeniden tespit edilmesi gerektiğini söyleyerek, “İnsanların yüz yıllardır kullandıkları arazileri satın almak istiyorlar ancak önlerine çıkan rakamlar ödenecek gibi değil. Bu fiyatlara bu araziler alınamazdı. Bazı arkadaşlarımız hayvanlarını satarak arazilerini almaya çalıştı. Bakanlıktan rayiç bedellerinin seçime kalmadan ivedilikle güncellenmesini bekliyoruz” diye konuştu.