SÖZCÜ yazdı, belediye su faturalarındaki vergide geri adım attı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’da 2023 yılının ilk ayında su faturalarına yansıyan rekor vergi artışını gözler önüne sermişti. SÖZCÜ’nün de gündeme getirdiği vergi artışı ile ilgili AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi geri adım attı, konuyla ilgili yapılan açıklamada vatandaşın ödediği faturaların da geri iadesinin yapılacağını belirtildi.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'da 2023'ün ilk ayında su faturalarına yansıtılan TİSKİ su bedeli, İlçe Belediyesi Çevre Temizlik-Katı Atık Toplama Bedeli ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Temizlik-Katı Atık Bedeli adı altındaki vergilerde 8,8 kat artış yapıldı.

BİR AYDA 8,8 KAT ARTIŞ

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, bir işyerinin 2022 Aralık ayı ile 2023 Ocak ayı su faturasındaki rekor vergi farkını ortaya koydu. Aynı işyerine bir ay arayla kesilen iki fatura arasında vergi farkını anlatan Kaya, “Birinci faturada 13 metreküp su tüketimi, ikinci faturada ise 14 metreküp su tüketimi var. Tüketimde 1 metreküp fark var ama gerek su fiyatındaki, gerekse katı atık ve çevre temizlik vergileri arasındaki fark inanılır gibi değil.

Aralık ayında 13 metreküp su bedeli 138, 45 lira, 1 ay sonra gelen 14 metreküp su bedeli 307,58 lira. İlçe Belediyesi Çevre Temizlik-Katı Atık Toplama bedeli Aralık ayında 9,96 lira iken, 1 ay sonra 87,56 lira olmuş. Büyükşehir Belediyesi ÇTV -katı atık bedeli 19,91 lira iken 175,96 liraya çıkarılmış. 8,8 kat artış yapıldı” dedi.

FATURALAR İPTAL, PARALAR İADE EDECEK

Rekor vergi zammına gelen tepkilerin ardından AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vergi zamlarının makul seviyeye çekileceğini açıkladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada vatandaşın ödediği faturaların da geri iadesinin yapılacağını belirtilerek “2023 yılı katı atık bertaraf ücreti Büyükşehir Belediye Meclisimizin aldığı kararla belirlenerek su faturaları üzerinden uygulamaya konulmuştur.

Ancak uygulanan yeni tarifenin özellikle fazla su tüketen iş yerleri ve kamu kurum ve kuruluşları için çok yüksek bir bertaraf bedeli oluşturduğu anlaşılmış olduğundan, konuya belediyemizce hemen müdahale edilmiştir. Bu kapsamda, tespit anına kadar düzenlenen toplam 2 bin 252 fatura iptal edilmiş, ödemesi yapılmış 146 faturanın ise ilgili abonelere iade edilme kararı alınmıştır.

Tarife önümüzdeki hafta yapılacak belediye meclisinde yeniden değerlendirilerek, yüksek su tüketen abonelerimiz için de makul seviyeye çekilecektir. Sonuç olarak bu uygulamadan şu ana kadar herhangi bir mağduriyet oluşmamıştır” ifadelerine yer verildi.

CHP Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Murat Zorluoğlu'na teşekkür etti.

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