SÖZCÜ yazdı, kaymakam tutuklandı

Adana'da açığa alınan Yüreğir İlçe Kaymakamı Mustafa Kılıç tutuklandı.

Mehmet SERBES

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaymakamlık yaparken adı dolandırıcılık iddiasına karışan Niğde Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İddiaya göre, 2022 yılı Eylül ayında Yüreğir Kaymakamlığına atanan Mustafa Kılıç, bazı firmaları arayarak açacakları ihaleye teklif vermelerini istedi.

Daha sonra firmalardan bazılarını arayıp, “İhale sizde kaldı. Malzemeleri sizden alacağız. Size bir iban numarası vereceğiz. Bu ibana para yatıracaksınız” dedi.

Bu firmalar Kaymakam Kılıç'ın talimatları doğrultusunda hareket ederek verilen iban numarasına talep edilen miktarda parayı yatırdı.

Bu sırada Kaymakam Mustafa Kılıç, Niğde Vali Yardımcılığına atandı. Öte yandan para yatıran firmalar ihale olmadığını öğrenince şikayetçi oldu. İçişleri Bakanlığı olayı soruşturmak üzere iki müfettiş görevlendirdi. Adana'ya gelen Bakanlık müfettişleri olayı çok yönlü soruşturmaya başladı.

SÖZCÜ YAZDI, DUYULDU

Olay SÖZCÜ gazetesinde haber olunca kamuoyu haberdar oldu. Hakkında dolandırıcılık suçlaması bulunan ve ödül gibi atama yapılan Kaymakam Kılıç önce müfettişlerin talebi üzerine açığa alındı, daha sonra da Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kılıç’ın depremzede ve yoksul aileler için para toplayıp, kendi hesabına geçirdiği de iddia edildi.

İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kaymakam Kılıç, tutuklandı.