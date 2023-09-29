SÖZCÜ yazdı, öğrencilerin kaderi değişti

Gaziantep’te taşlı, tozlu dik yollardan 1.5 saatte okula ulaşabilen çocukların çilesi duyuldu. Yol çalışmasından sonra öğrencilere ücrestiz servis de sağlandı.

Ahmet KAYA

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SÖZCÜ, Türkiye'nin en büyük kentlerinden biri olan Gaziantep'te öğrencilerin çektiği okul yolu çilesini gündeme getirdi. Narlıtepe Mahallesi'ndeki Ocaklar, 24 Kasım ilkokulları ve Narlıtepe Ortaokulu öğrencileri tozlu, dik yamaçlı yollardan 1.5 saatte okula varabiliyordu. Maddi imkansızlıktan dolayı servise binemeyen, derse yorgun giren yüzlerce çocuğun perişanlığını SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV günlerdir duyuruyor… Yazılan ve yayınlanan ‘Mülteci Yolu değil, okul yolu” haberlerimiz ses getirdi. AKP'li Şahinbey Belediyesi önceki gün okul yolunda çalışma başlattı. 2-3 güne kadar asfalt da dökecek yolda öğrenciler için sevindirici bir olay daha yaşandı. Dar gelirli ailelerden oluşan öğrencilerin velileri, 600 TL ile 1000 TL arasında değişen servis paralarını ödeyememekten yakınmıştı.

Yayınlarımız karşılık buldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla öğrenciler, sabahları ücretsiz olarak okullarına servisle taşınıp, okul çıkışlarında da belli noktalara bırakmaya başlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur da dün yol çilesinin yaşandığı okullarda incelemelerde bulundu. 6 Şubat depreminde çok sayıda okulun hasar gördüğünü belirten Uğur, eksiklerinin olabileceğini ancak sorunları çözmek için çabalarının devam ettiğini söyledi. Halil Uğur çalışma başlatılan “çileli okul yolu” için de “Yolun asfaltlanması birkaç güne tamamlanacak. Tamamlandığında güzergahlarını belirlediğimiz okullarımıza otobüs seferlerimiz başlayacak” dedi.

“SÖZCÜ'YE TEŞEKKÜRLER”

Daha önce her sabah 1 saat yürüyüp okullarına giden, akşam da yine bir saat yürüyerek evlerine dönen çocuklar, hem yollarının yapılması, hem de servisle ücretsiz okullarına gidip, dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Ailelerinin servise bindirdiği minikler, sorunlarını gündeme getiren ve çözüme kavuşturulmasını sağlayan herkese teşekkür etti. Narlıtepe Mahallesi Muhtarı Faruk Damar ile veliler de SÖZCÜ Gazetesi'ne, SÖZCÜ TV'ye, Fatih Portakal'a ve belediye yetkililerine teşekkürlerini sundu…