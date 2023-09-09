SÖZCÜ yazdı, okula 14 yıl sonra Atatürk büstü konuldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Altınköy İlköğretim Okulu’nda 14 yıldan bu yana yapılmayan Atatürk büstü, skandalın SÖZCÜ tarafından haberleştirilmesi üzerine yerine konuldu. Büstün kaidesindeki silinmeye yüz tutmuş Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” vecizesi de yeniden yazıldı.

Ahmet KAYA

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından 10'u Suriyeli, 40 öğrencisi bulunan Altınköy İlköğretim Okulu'nun Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR ortaklığındaki Toplum Yararına Programlar (TYP) projesinden yararlandırılıp, temizlik görevlisi alınmadığını, bu yüzden de okulun çok kötü durumda olduğunu dile getirmişti.

“ÇOCUKLARI NEDEN CEZALANDIRIYORSUNUZ?”

Tanal paylaşımında, 15 kişinin temizlik görevlisi kadrosu için başvurmasına rağmen alım yapılmadığını vurgulayarak, “Altınköy Mahallesi'nin sınırın öte tarafında komşusu olan Suriye köyleri, inanın daha iyi hizmet alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı merkez yöneticileri ve İŞKUR yöneticileri, Şanlıurfa'daki bu keyfi karardan haberdar mı? Yazıklar olsun!” şeklinde tepki göstermişti.

Tanal, eğitimin başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen okulun bahçesindeki Atatürk büstü kaidesinin boş olduğunu, kaidedeki vecizenin de silindiğini belirterek, “Bu okulun bahçesi ne zaman temizlenecek? O büst ne zaman onarılıp, kaide ne zaman yerine oturtulacak? Ya da oturtulacak mı?” diye sormuştu.

ATATÜRK BÜSTÜ YERLEŞTİRİLDİ, YAZI YAZILDI

Altınköy İlköğretim Okulu'ndaki büst skandalının SÖZCÜ'de ‘Bu okulda 14 yıldır Atatürk büstü yok’ başlığıyla haberleştirilmesi üzerine hemen harekete geçen Şanlırfa Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, kaideye büst yerleştirdi. Ekipler, kaidedeki “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” yazısını da yeniden yazdı. Veliler ve öğrenciler, büst skandalını gündeme getiren SÖZCÜ'ye teşekkür etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Altınköy İlköğretim Okulu’na Atatürk büstü yerleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek “Ama, bu büst okul açıldığı ilk gün yerinde olmalıydı. Yine de geç kalınmış olsa bile büstün yerleştirilmesi güzel bir gelişme” dedi.

Altınköy Köyü Muhtarı Orhan Çeçan ise köylerinin okuluna Atatürk büstü yerleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek “Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.