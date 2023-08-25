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SÖZCÜ yazdı, polis denetime çıktı

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği trafikte çakarlı sirenli araç tacizi sonrası harekete geçen polis ekipleri dün kent genelinde denetim yaptı.

Yayınlanma: 11:58 - 25 Ağustos 2023 Güncellenme:
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SÖZCÜ yazdı, polis denetime çıktı

İstanbul’da usulsüz siren-çakar sistemi kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkisinde oluşturdukları kontrol noktasında, usulsüz çakar ve siren bulundurup emniyet şeridini kullanan araçları denetledi.

Denetimde çakar kullanan araçları durduran ekipler sürücülerin evrakını kontrol etti.
Uygulama sırasında kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Denetimde, emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan bir sürücü, basın mensuplarının görüntü aldığını görmesi üzerine denetim noktasından kaçtı.

Polis ekipleri, 34 JEV 29 plakalı aracı kullanan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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