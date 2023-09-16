SÖZCÜ yazdı, TMO geri adım attı

TMO, kamuoyunda dikkat çeken 'yasaklı üretici' uygulamasına son verildiğini açıkladı.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ‘yasaklı üretici' uygulamasında geri adım attı.

Sivas'ta TMO Başmüdürünün bazı üreticilerin yasaklanacağı yazısını SÖZCÜ gündeme getirmiş ve “Ses çıkaran çiftçi 2 yıl ‘yasaklı üretici' olacak” diye duyurmuştu. TMO, yazının iptal edildiğini ve yasaklanan çiftçi bulunmadığını açıkladı.

TMO, geri adım açıklamasını şöyle yaptı:

-Kurumumuz tarafından yürütülen yoğun alım faaliyetlerinin sekteye uğratılmadan üreticilerimize daha hızlı hizmet verilebilmesi için alım noktalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı caydırıcılığın sağlanması amacıyla duyurulan ancak kamuoyunda yanlış algıya yol açtığı anlaşılan uygulamalara son verilmiştir.

-Kurumumuza ürün satışıyla ilgili bu kapsamda yasaklanan herhangi bir üretici bulunmamaktadır. Ayrıca bu hususla ilgili olarak tüm taşra iş yerlerimize gerekli talimatlar verilmiştir.

İŞTE YASAK YAZISI

8 Eylül'de taşra teşkilatlarına gönderilen ‘yasaklı üretici' yazısı şöyle idi:

-2023 hububat alım dönemi kampanyasında tüm alım noktalarında görevini yoğun bir şekilde ve fedakarca ifa eden personelimize sözlü ve fiziksel şiddette bulunan, hakaret eden, baskı yapan ayrıca alım sırasında kasıtlı olarak alımı yavaşlatıcı veya durdurucu eylemlerde bulunan tüm üreticiler ‘Yasaklı Üretici' olarak kabul edilecek ve kurumumuza 2 yıl süreyle herhangi bir ürün satamayacaklardır. Ayrıca bu durum adli mercilere iletilerek hukuki süreç titizlikle takip edilecektir.

İlginizi Çekebilir TMO patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi