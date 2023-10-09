SÖZCÜ yazdı, Valilik iptal etti

Tokat’da Sulusaray Belediyesi, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in adını kaldırdığı caddeye eski belediye başkanı Şahin Hasgül’ün adını verdi. SÖZCÜ'nün haberi büyük ses getirdi, Tokat Valiliği kararı iptal etti.

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Tokat Valiliği, Sulusaray Belediye Meclisi’nin aldığı ‘Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ isminin değiştirilmesi kararının iptal edilerek, eski haline getirildiğini açıkladı.

Sulusaray Belediyesi ağustos ayı belediye meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile ilçede bulunan 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in isminin bulunduğu caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül’ün isminin verilmesi kararı alındı. İsmin değiştirilmesi kararı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, kesinlikle art niyet bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

– Malumunuz Sulusaray ilçemiz 1991 yılında belediye başkanımız Şahin Hasgül döneminde ilçe yapıldı. 4 dönem belediye başkanlığı yapmış bir başkanımızdı. Şahin Hasgül başkanımızın ailesinin ve çevresinin isteği üzerine bir caddeye, bir sokağa isminin verilmesini istediler. Biz de iyi niyetimizi kullanarak kendi ailesinin bulunduğu yere onun ismini vermek istedik. 300 metrelik bir caddedir.

15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir’in isminin bulunduğu caddeye hiçbir art niyet olmadan Şahin Hasgül’ün ismini vermek istedik. Şu anda mevcut bir değişiklik yapılmış değildir. Ama bunu siyasi emeller uğruna kullanmak istediler. Şehidimiz Ömer Halisdemir’in ismini, mevcut devam eden projemiz küçük sanayi sitesine vereceğiz. Farklı bir düşüncemiz yok, olamaz da. Kesinlikle bir art niyetimiz yok. Hasgül ailesinin ve çevresinin isteği üzerine bu karar alındı.

“ESKİ HALİNE GETİRİLMİŞTİR”

Tokat Valiliği’dnden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

– “Şehit Ömer Halisdemir’in ismini kaldırıp Belediye Başkanının ismini verdiler” başlıklı haberlerin yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Sulusaray Belediye Meclisinin Ağustos ayı gündeminin 4. Maddesinde ‘Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ isminin değiştirilmesi kararı görüşülerek Belediye Meclisince oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ancak Belediye Meclis gündeminin 4. Maddesinde ‘Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’ isminin değiştirilmesi kararı Valilik Makamının 07.10.2023 ve 36364 sayılı yazısı ile iptal edilerek eski haline getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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