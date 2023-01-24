SÖZCÜ’nün yazdığı Hizbullah tahliyelerini bir kez daha sordu

Şehit polis müdürü Gaffar Okkan'ın ölüm yıldönümünde tahliye edilen Hizbullah hükümlülerini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yanıt alamadığı soruları yeniden yöneltti.

Sozcu.com.tr

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2000’li yılların başında Hizbullah ile mücadele eden Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ı düzenledikleri saldırıda şehit eden, yine o bölgede yüzlerce insanı domuz bağıyla bağlayarak, gömerek vahşice katleden Hizbullahçıların 2019 yerel seçimleri öncesi tahliye edildiklerini SÖZCÜ ardı ardına yaptığı haberlerde duyurmuştu.

SÖZCÜ’nün ses getiren haberi üzerine CHP Milletvekili Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşımış ve dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e şu soruları sormuştu:

Cinayet, işkence, örgüt yöneticiliği gibi suçlardan mahkûm edilen ancak Anayasa Mahkemesi'nin 2018 yılında verdiği ‘heyette askeri hâkim bulunması yeniden yargılama nedenidir' kararın ardından tahliye edilen Hizbullah hükümlülerinin sayısı kaçtır?

Bütün örgüt suçları ile ilgili yargılamaları ve temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyelerinin ihraç edilmesinin yeniden yargılama nedeni sayılması, bütün örgüt suçları açısından yeniden yargılama kapısının açılması anlamına mı gelmektedir?

Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından askeri hâkimin bulunduğu mahkemelerde yargılanmış farklı örgütlerin mensupları olan kaç hükümlü yeniden yargılanma başvurusunda bulunmuştur?

Başvuruların kaçı kabul edilmiş, kaçı reddedilmiş, kaçı hala işlemdedir?

Hizbullah hükümlüleri dışında aynı gerekçeyle tahliye edilen farklı örgütlere mensup hükümlü olmuş mudur? Olduysa sayısı kaçtır?

“HİZBULLAHA AÇILAN BU ALANI ÇOK TEHLİKELİ GÖRÜYORUZ”

Daha önce sorduğu bu sorulara yanıt almayan Murat Bakan, Gaffar Okan’ın ölüm yıldönümünde yanıtlaması için soruları bu kez Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yöneltti. Bakan şunları söyledi:

– Neredeyse hiçbir hükümlü Hizbullahçının şu an cezaevinde olmaması burada doğrudan iktidarın siyasal bakış açısının bir sonucu olduğuna işaret ediyor. İktidarın Hizbullahçıları serbest bırakması ve aynı suçtan hükümlü olan başka örgüt üyesi hükümlülerinin aynı hukuksal gerekçelerle tutukluluklarının devam ediyor olması birlikte değerlendirildiğinde; AKP'nin Hizbullah'ın siyasi kanadı Hüda-Par ile ilişkisi sonucuna ulaşılıyor ve tüm bu olanları bize açıklıyor.

– Hizbullah'a açılan bu alanı çok tehlikeli görüyoruz. Toplumun belleğine korkunç cinayetlerle kazınmış bu terör örgütüyle ilgili her detay, tüm bu sorular ve cevapları bütün kamuoyunu ilgilendiriyor. Milletvekili olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğim.

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