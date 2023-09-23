Sözler tutulmadı… Konya’da ilçe sakinleri Ankara’ya yürüyüş başlattı

Konya’da yıllardır her seçim öncesi il olacağı sözü verilen Ereğli ilçesinde bazı vatandaşlar Ereğli’den Ankara’ya yürüme kararı aldı.

Müslüm EVCİ

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Türkiye genelinde birçok ilçenin il olabilmesi gündemde. Konya'da da Ereğli ilçesi il olacağı söylentileriyle gündeme geldi.

Nüfusu 151 bini bulan Ereğli için her seçim döneminde onlarca siyasi isim il yapılacağı sözü verdi ancak sözler tutulmadı.

HALK ANKARA'YA YÜRÜYOR

Verilen sözlerin tutulmaması üzerine ilçe halkı sesini daha güçlü şekilde duyurabilmek için Ankara'ya yürümeye kararı aldı.

Bugün CHP Ereğli İlçe Teşkilatı öncülüğünde Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalık Ereğli'nin il olması için Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.

“BU HERHANGİ SİYASİ BİR YÜRÜYÜŞ DEĞİL”

Ereğli ilçesinin il olabilmesi için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyleyen CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, şöyle konuştu:

-Yürüyüşümüze öncelikle tüm Ereğli halkını davet ediyoruz. Ereğli'lilerin 50 yıllık hasretini bitirip ses olabilmek için Ankara'ya yürüyoruz.

-Bu yürüyüşümüz herhangi bir siyasi yürüyüş değildir. Bu yürüyüşe başlarken rozetimi söktüm ve Türk Bayrağı rozeti taktım. Bize bu yürüyüşümüzde birçok vatandaşımız destek oluyor. Yürüyüşümüz 12 gün sürecek.

YÜRÜYÜŞE SİYASİ PARTİ İLÇE BAŞKANLARI VE BİRÇOK VATANDAŞ KATILDI

Yürüyüşe, CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş, parti yönetimi, İYİ Parti Ereğli İlçe Başkanı Amil Acar, Zafer Partisi Ereğli İlçe Başkanı Sinan Serinkaya ve bazı vatandaşlar katıldı.

BİRÇOK SİYASİ İSİM İL SÖZÜ VERDİ

Birçok AKP'li ve MHP'li isim her seçim öncesinde Ereğli'ye yaptıkları ziyaretlerde il sözü vermişti.

Son olarak 19 Nisan 2023 tarihinde Ereğli'yi ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili ve CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel de, Ereğli'ye il sözü vermiş ve “Ereğli'nin plakası 82 olacak” demişti.

BELEDİYE BAŞKANI DA SÖZ VERMİŞTİ

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinde Ereğli İlçe Belediye Başkanlığı’nı bağımsız aday olarak kazanan Hüseyin Obrukçu'da ilçeyi il yapan siyasi partiye geçeceğinin sözünü vermişti. Ancak Hüseyin Oprukçu verdiği söze rağmen ilçe il olmadan MHP saflarına katılmış ve bu hareketi tepki toplamıştı.