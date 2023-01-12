Sözleşmeliye kadro meclise geliyor! Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

Yaklaşık 500 bin çalışanı ilgilendiren sözleşmeliye kadro düzenlemesi için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacağını açıkladı. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yasalaşmasının ardından sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

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4C’den 4B’ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeliye kadro yasa teklifinin yakın dönemde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanları kapsamayacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİSE GELİYOR

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaklaşık 500 bin çalışanı ilgilendiren, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ

Ankara'da “Sözleşmeliye Kadro Şöleni” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeli personelin kadroya geçişi hakkın açıklamada bulundu.

– Sözleşmeliye kadro, ek gösterge ile kamu çalışanlarımıza katkı sağlamıştık. Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak.

– Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

– Milletimize karşı sorumluluklarımızı söylememiz gerekiyor. Hangi makamda olursak olalım vazifemiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Kamu görevlilerimizin de mesuliyetlerini yerine getirirken meseleye buradan bakması önemlidir.

– Hizmet birimlerimizin daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyorum. Rabbim emeklerini zayi eylemesin. Sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde yoğun çaba harcayan Bakanlığımız ile Memur-Sen yönetimini ayrıca tebrik ediyorum.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERE VERİLECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

ÖĞRETMENLER VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DE DAHİL

Bilgin, şöyle devam etti:

“Üstelik sadece 4-B'li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz.”

Düzenlemenin, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100’ünü kapsadığını ifade eden Bilgin, “Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme” diye konuştu.

Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız.”

KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

YENİ İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personeller bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek.

Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor. AA