Sözleşmeliye kadro taslağı mecliste! Kimleri kapsıyor, ne zaman yasalaşacak?

Yaklaşık 500 bin çalışanı ilgilendiren sözleşmeliye kadro taslağı meclise geldi. içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Meclis Başkanlığına sunulan sözleşmeliye kadro düzenlemesi 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanları kapsıyor.

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4C’den 4B’ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeliye kadro yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla, Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasını taşıyan 9 maddelik teklifin detaylarını açıkladı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeyle 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanların, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçeceklerini bildiren Elitaş, bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edeceklerini söyledi.

Elitaş, 458 bin 615 sözleşmeli personelin; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olacaklarını ve kadroya geçişlerinin tamamen talebe bağlı olacağını dile getirdi.

Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin haklarının, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacağını belirten Elitaş, “4B’li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamına alınıyor.” dedi.

Elitaş, kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin, yalnızca mahalli idareler arasındaki naklinin yapılabileceğini kaydederek, diğer sözleşmeli personelin ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşacağını ifade etti.

“MAHALLİ İDARELER İÇİN 3+1 MODELİ”

İstihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından Devlet Memurları Kanunu’nun 4B maddesini 3+1 modeline göre yeniden düzenleyeceklerini anlatan Elitaş, şöyle konuştu:

“Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak. Böylece hem sözleşmeli personelin artık kadro problemi olmayacak hem de kamu hizmetleri aksamadan daha sağlıklı şekilde işleyecek.

3+1 modelini mahalli idareler için de düzenliyoruz. Burada görev yapan sözleşmeli personel de artık 3 yılın sonunda kadroya geçeceğinden mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel istihdamını, memurlar gibi düzenleyerek bu personel için de KPSS zorunluluğunu getiriyoruz. Ayrıca sözleşmeli personel ile memurlarda uygulandığı gibi disiplin ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümler getirerek statüler arasında uyum sağlamış oluyoruz. Belediyelerde yapılan personel sözleşmelerinde 3 yıldan sonra kadroya geçme imkanı yoktu. Şimdi diğer kamu personellerinde olduğu gibi bütün belediyelerde yapılan sözleşmeleri de 3+1 sistemine dahil etmiş oluyoruz. Bu da yeni bir model oluyor.”

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GEÇİŞİ GELECEK HAFTA MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli çalışan kamu personelinin, 1 ay içinde müracaat ettikleri takdirde atamalarının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Elitaş, teklifin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemine alınmasının planlandığını, komisyondan geçtikten sonra aynı hafta içinde yasalaştırmayı planladıklarını açıkladı.

TBMM personelinin düzenlemeye dahil olup olmadığına ilişkin soruya Elitaş, “Daha önce 4C ile geçenler vardı. Onlar, Devlet Memurları Kanunu’na tabi değiller. Biz Devlet Memurları Kanunu içinde bir düzenleme yapıyoruz.” karşılığını verdi.

Elitaş, 200 bin uzman çavuşun kadroya alınması konusunda taleplerin hatırlatılması üzerine, “İlgili kanun kapsamında belli bir süre uzman çavuşluk yapanların, herhangi bir şekilde sınava tabi olmadan, başvurduğu kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet hakkını kazanmasıyla ilgili bir düzenleme var. O düzenleme halen devam ediyor.” diye konuştu.

KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak. AA