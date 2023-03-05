Staj mağdurları eylem yaptı: Adalet istiyoruz

Türkiye'nin bir çok ilinden gelen staj sigortası mağdurları Bursa'da eylem yaptı; "Adalet istiyoruz" diyen staj mağdurları, "staj ve çıraklık sigortası mağduriyeti son bulsun", "staj ve çıraklık başlangıcı SSK başlangıcı olsun" çağrısı yaptı.

Halil ATAŞ

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Türkiye’nin bir çok ilinden gelen staj sigortası mağdurları, EYT’den hakkını alabilmek için, Bursa’da Şehreküstü Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

“STAJA ADALET İSTİYORUZ”

“Staja adalet” pankartının açıldığı eylemde, Bursa Staj ve Çıraklık Mağdurları Platformu şu çağrıda bulundu;

*Bizler baştan beri haksız bir uygulama olan staj ve çıraklığın SGK başlangıcı tarihi olarak tescil edilmesi için uğraşıyoruz. 14 ve 15 gibi küçük yaşlardaki çocuklar meslek liseleri ve diğer mesleki eğitim kurumlarında zorunlu staj altında ve diğer aktif çalışma yaptırılarak ellerine sigorta kartı verilmiştir. Bu sigorta kartlarında işe başlangıç tarihi, yaşlılık numarası gibi bilgiler bulunmaktadır, hatta ‘bu kartı yeni iş vereninize mutlaka veriniz’ diye uyarı da yazmaktadır.

“BİZLERİN AKTİF BİR İŞÇİ OLDUĞUMUZU KANITLAMAKTADIR”

*Gördüğünüz gibi staj ve çıraklık hizmetinde bulunan biz masum çocukların bir iş yaptığı apaçık ortadır. Her şey bir kenara, ‘biz onlara sağlık için meslek hastalığı için iş kazaları için sigorta yaptık’ açıklamaları bile bizlerin aktif bir işçi olduğumuzu kanıtlamaktadır. Çünkü bir iş kazası riski olan yerde yapılan bir iş var ki bu sigorta yapılmıştır.

“BİZ İŞ KANUNLARINDA TANIMLANAN İŞÇİYDİK”

*Üretimin içerisinde birebir faal çalışan insanlardık makinalarda çalıştık, aynı tabldottan yemek yedik aynı servisler ile aynı saatlerde işletmeye girdik çalıştık ve ürettik. Bizler iş karşılığı ücret te aldık. Biz iş kanunlarında tanımlanan işçiydik. Tüm arzumuz EYT yasası ile birlikte bu sorunun da kapsam altına alınıp çözümlenmeseydi.

“STAJ VE ÇIRAKLIK BAŞLANGICI SSK BAŞLANGICI OLSUN”

*Ancak hiçbir şey için geç değil. Bu hukuksuz ve yanlış uygulamayı ve 100. Yıl hedefi olan ülkemizin siz değerli siyasilerinin çözüme kavuşturacağına cani gönülden inanıyoruz. Buradan bir kez daha inancımızla ve azmimizle haykırıyoruz Staj ve Çıraklık sigortası mağduriyeti son bulsun Staj ve Çıraklık başlangıcı SSK başlangıcı olsun diyoruz.

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