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Stajyer avukat Kübra, arkasında not bırakıp hayatına son verdi

İstanbul’da stajyer avukatlık yapan Kübra Nur Avcı, hayatına son verdi. Genç avukatın dairesinde yapılan incelemelerde “Bu bir intihardır” yazılı not bulundu.

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Stajyer avukat Kübra, arkasında not bırakıp hayatına son verdi

İstanbul Kartal'da Kübra Nur Avcı, dün akşam saatlerinde oturduğu plazanın 11. katından aşağı atladı.

Bir hukuk bürosunda çalışan stajyer avukat Avcı plazanın 3. katındaki balkona çarpmasının ardından yere düştü.

Sesleri duyan plaza çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç avukatın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekiplerin Avcı’nın oturduğu dairedeki incelemelerinde “Bu bir intihardır” yazılı not bulduğu öğrenildi. (DHA)

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