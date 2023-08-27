Şu dünyada İslam’ın haram kıldığı tek şey kadının saçı mıdır kardeşim?

Faiz artışı ve ekonomik kriz konusunda sessiz kalan cemaat ve tarikatlara sert tepki gösteren Saymaz, “Sizin haramdan helalden anladığınız kadının etek boyu mudur? Allah’ın başka hükmü yok mu?” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yazarımız İsmail Saymaz, Merkez Bankası'nın politika faizini rekor artışla yüzde 25'e yükseltmesinin ardından hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hem de buna ses çıkarmayan tarikat çevrelerine yüklendi. Cumhurbaşkanı'nın faiz konusundaki önceki konuşmalarını hatırlatan Saymaz, “O gün siyaset öyle gerektirdiği için Cumhurbaşkanı faizi indirdi ve bunu Nas'la açıkladı. Şimdi Nas ortadan kalktı mı? Kur'an-ı Kerim'in hükmü ortadan kalktı mı? Faizle ilgili hüküm güncellendi mi, Cumhurbaşkanı onu güncelledi mi?” diye sordu.

ALLAH'TAN KORKMUYORSUNUZ

SÖZCÜ Televizyonu'nda Serap Belovacıklı'nın sunduğu Sokağın Sözü programında Prof. Dr. Ersan Şen ile gündemi yorumlayan Saymaz, şunları söyledi:

“Menzil'in şeyhleri, post için bir birine düşen 3 kardeş, İsmailağa'nın hocaları, Cübbeli Ahmet, Halil Konakçı, kardeşim bir konuşun. Bir ses verin ya! Şu dünyada İslam'ın haram kıldığı tek şey kadının saçı mıdır kardeşim? Cenab-ı Allah başka bir şeyi haram kılmadı mı? Sizin haramdan helalden anladığınız kadının etek boyu mudur? Gün boyu onunla meşgulsünüz. Size hangi İslami soru sorulsa konuyu oraya getiriyorsunuz.

Haramdan kasıt sadece içki midir kardeşim? Kardeşim, içki içen kendine içiyor. Haramı kendine. Git Merkez Bankası'nın önüne. Bak oradaki haramın ceremesini bütün millet çekiyor. Git tebliğini oraya yap bakayım, göreyim boyunun ölçüsünü. Göreyim sendeki imanın sertliğini. Bu İslam'ın hükümleri arasına haram, helal deyince faiz girmiyor mu ya! Bir de yoksul mahallelerde tekke, türbe açıyorsunuz. Hepiniz, bu iktidara destek verdiniz. Siz Allah'ın hükmünü aldınız, seçimden seçime siyasi iktidara tahvil ettiniz. Dolar 26'ya vurmuş, faiz gelmiş 25'e, enflasyon yüzde 60'a dövünüyor. İstanbul'da artık ev bulmak mümkün değil. İnsanlar kapılarda kalacaklar, kardeşim İslam'da buna dair bir hüküm yok mu? Var ve sen söylemiyorsun. Çünkü iktidarla karşı karşıya gelmek istemiyorsun. Çünkü sen iktidardan korktuğun kadar Allah'tan korkmuyorsun.”

84 milyon insan süt ineği gibi sağılıyor

İktidarın ekonomik politikaları sonucu zenginin daha zengin olduğunu belirten Saymaz, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın çöken politikasının altında hepimiz kaldık. Orta sınıf yoksullaştı, bütün elde ettiği birikimlerinin bir bölümünü kaybetti, yahut o standartları koruyamayacak vaziyette. Çünkü bunların hepsi lükse sokuldu. Yaygın dar gelirliler ise bugün kazandığıyla geçen yıl ki gibi yaşayamaz durumda. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın uyguladığı bu politika özellikle kur korumalı mevduatla semirtilmiş, beslenmiş, yarım milyon düzeyinde milyoner tabakası yarattı. Onlar memnun. Çünkü geri kalan 84 milyondan toplayıp bunların cebine koyuyorlar. Fakat bunun karşısında 84 milyon insan, her gün bu iktidarın ömrünü uzatmak adına, bu iktidar bir 5 yıl daha orada otursun diye süt ineği gibi sağılıp duruyor. Bundan sonra da bir müddet daha sağılacak” diye konuştu.