Su kaynağına maden ocağı açılacak iddiasına tepki

Burdur’un Karamanlı, Tefenni ve Yeşilova ilçeleri ile Denizli’ye bağlı Acıpayam ilçelerinin ortasında bulunan Eşeler Yaylası’na krom madeni açılacak iddiasına bölgede yaşayan vatandaşlardan tepki geldi.

İsmail AKIN

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Burdur'un Karamanlı, Tefenni ve Yeşilova ilçeleri ile Denizli'ye bağlı Acıpayam ilçelerinin ortasında yer alan Eşeler Yaylası'nda krom madeni açılacağı iddiasına vatandaşlar tepki gösterdi. Açılmak istenilen maden ocağının bölgede bulunan 4 ilçenin içme ve sulama suyu kaynaklarına zarar vereceği iddia ediliyor.

“BÖLGEYE ZARAR VERECEK”

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker; “Karamanlı ilçesinin hem içme suyunun hem de ovanın sulama suyunun kaynağının Eşeler yaylası olduğunu söyleyen bölge sakinlerimiz, krom madeninin çevreye büyük zararlar vereceğini söylemişlerdir” dedi.

“PATLAMA YAPILARAK ÇIKARTILIYOR”

Krom madeni yeraltında patlatma yapılarak çıkartıldığını söyleyen Göker; “Patlatma sonrasında hem barajı besleyen sularda hem de ilçemizin içme suyu rezervlerinin azalma ve yok olma tehlikesi kaçınılmazdır. Öte yandan, Eşeler bölgesinde dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan Katır Tırnağı ve Yoksul Geven adlı iki endemik bitkiye ev sahipliği yapmakta olup, söz konusu bitkiler dünyada sadece bu bölgede bulunmaktadır. Yine, bölgemizde hayvancılık faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, söz konusu bölge Yörük kültürümüzün devam ettirildiği ve yılkı atlarına ev sahipliği yapan bir bölgedir.

Bir bölgede krom madeni açılması sonucunda;

– Dinamitler marifetiyle adeta deprem etkisi yaratan patlamalar sonucu çevre büyük zarar görmektedir.

-Tarım alanları bozulmakta, çevre kirlenmekte ve tarımsal gelir azalmaktadır.

-Yer altı ve yer üstü su sistemleri değişmekte ve kirlenmektedir.

-Alanı düzenlemek ve hazırlamak için on binlerce ağaç kesilmekte ve tüm orman içindeki canlılarla birlikte yok edilmektedir.

Ancak burada asıl sorgulanması gereken mesele şudur. Bahse konu olan bölge, Karamanlı ilçemizin mera alanı olmasından dolayı koruma altına alınması gereken bir bölge olup, bırakın maden çıkarılmasını bir an önce ıslah çalışmalarına başlanmalıdır. Sonuç olarak bu değerli bölgeye krom madeni açılması kararı alınırsa bölgenin

– İçme ve sulama suyu kaynakları yok olacak,

-Ekolojik denge zarar görecek,

-Endemik türler yok olacak,

-Yörük kültürümüz zarar görecektir.

Hiçbir kamu yararı olmayan ve zararını bölge halkının göreceği bu tip madencilik faaliyetleri doğaya ve çevreye onulmaz zararlar vermektedir.

Bu tip projelere karşı, örgütlenerek, bir araya gelerek, her alanda mücadelemizi sürdürmeliyiz. Çevre, bizlere dedelerimizden kalan bir birikim değil, bizim torunlarımıza bırakacağımız mirasımızdır” diye konuştu.