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Su krizi kapıda! Halka tasarruf çağrısı geldi

Rize'de vatandaşlar, iklim değişikliği sonucu yağışların azalması nedeniyle kentte içme suyu sıkıntısı yaşanabileceği konusunda uyarıldı.

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Su krizi kapıda! Halka tasarruf çağrısı geldi

Rize Belediyesi’nden yapılan açıklamada, özelde ilde, genelde ülkede ve dünyada meydana gelen iklim değişikliği sonucunda mevsimsel yağışların azaldığı belirtildi.

SU KESİNTİSİ YAPILIYOR

Yağışların azlığına bağlı olarak su kaynaklarında ciddi düşüşler meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi

“Azalan su kaynaklarının şehrimizin talebi olan su ihtiyacını karşılayamadığı durumlarla karşılaşmaktayız. Belediye içme suyu şebekelerinde teknik olarak bir arıza olmayıp, su kesintilerinin yağış azlığına bağlı olduğunu belirtiriz. Yağışların tekrar başlayıp su kaynakların artış göstermesine kadar vatandaşlarımızdan tasarruflu su kullanmalarını rica etmekteyiz.” (AA)

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