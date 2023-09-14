Su sorunu yaşayan İstanbul için yeni baraj

Kuraklık krizi ile karşı karşıya olan İstanbul’un su sorununu çözmek üzere Kocaeli Kandıra ilçesinde yapılması planlanan Sungurlu Barajı için İSKİ-İBB-DSİ arasında protokol imzalanacak. İBB Meclisi, protokol için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yetki verdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İSKİ, Melen Barajı’nın planlanan tarihte tamamlanamama olasılığı nedeniyle son yıllarda yaşanan kuraklıktan İstanbul'un etkilenmemesi ve kısa vadede içme, kullanma suyu sorunu yaşamaması adına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan Sungurlu Barajı'nın yatırım programında öncelikli sıraya alınması için talepte bulundu.

Bu talep doğrultusunda da protokol imzalanması ve kabul edilen geri ödeme hususlarının kabul edilmesi için hazırlanan teklif, İBB Meclisi'nin eylül ayı gündemine geldi.

30 YIL İÇİNDE GERİ ÖDENECEK

DSİ ile “Sungurlu Barajı Protokolü” imzalamak üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Protokole göre su kaynağının etrafındaki kamulaştırma İBB ve İSKİ'nin sorumluluğunda olacak. Barajın maliyetinin geri ödemesi, tesisin işletmeye açılış tarihinden başlamak üzere İBB-İSKİ tarafından 30 yıl içinde yapılacak.