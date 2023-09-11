Suç duyurusu yaparken bile hat patladı… Bodrum’un suyu yargıya taşındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde DSİ tarafından yapılan ve hatalı imalat olduğu gerekçesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yargıya taşınan su isale hattının 3 binden fazla patlaması nedeniyle Bodrum Kent Konseyi DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü hakkında 'ayıplı mal kullanarak maddi ve manevi zarara uğratma' nedeniyle Bodrum Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sırasında su isale hattı Adliye Caddesi'nde bir kez daha patladı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan su isale hattının bugüne kadar 3 binden fazla patlaması nedeniyle Bodrum Kent Konseyi, DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü hakkında ayıplı mal kullanarak maddi ve manevi zarara uğratma nedeniyle, Bodrum Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sırasında su isale hattı Adliye Caddesi’nde bir kez daha patladı.

MADDİ ZARAR 50 MİLYON TL

Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu üyeleri ve grup sözcüsü Birol İnan suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Birol İnan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bodrum'a ayıplı isale hattını döşeyenler, kontrol mekanizmasını işletmeyeler, Anadolu'nun başka birkaç yerinde de kullanılan SN 2500 N/m2 normundaki CTP borular değiştirildiği halde Bodrum DSİ isale hattını çelik veya duktil borularla yenilemeyenler, 12 yıl önce Bodrum'un 2040 yılına kadar su sorununu çözdüklerini iddia edip yıllardır Bodrum'a yeterince su arzı sağlamayanlar, Su Tahsisleri Hakkında Yönetmeliğin 7'nci maddesi gereği birinci seviyede öncelik içme ve kullanma suyunun karşılanması olduğu halde, dördüncü öncelik sıralamasındaki enerji üretimi ve sınai su ihtiyacı kapsamına giren termik santrallere bedelsiz soğutma suyu sağlayanlar, boruların patlaması, su kayıpları, su kesintileri, onarım maliyetlerine sebep olanlar, Bodrum halkına maddi manevi eziyet edenler, görevini ihlal ederek kamu zararı yaratanlar hakkında savcılığa suç duyurumuzu yaptık, ayrıca bilirkişi raporlarını da ekledik. Kentin manevi zararını bıraktık, en az 50 milyon TL maddi zarar var, hattın ne zaman nereden patlayacağı belli değil.”

AÇIKLAMA YAPARKEN SU İSALE HATTI YİNE PATLADI

İnan açıklamasını yaparken su isale hattı Adliye Caddesi’nde yine patladı. Yaklaşık 15 metre yükseğe fışkıran sular nedeniyle bazı vatandaşlar caddede durup arabalarını yıkadı.