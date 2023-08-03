Suç duyurusu yapılan tiyatro devletin sahnesinde gösterime girmiş

AKP’li meclis üyesi ve Mersin Valiliği’nin suç duyurusunda bulunduğu Cezmi Baskın ve Deniz Oral gibi tanınmış tiyatro sanatçılarının da rol aldığı 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' adlı tiyatro oyununun Devlet Tiyatroları’nda sahnelendiği ortaya çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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Tarsus Belediyesi tarafından 3 yıldır geleneksel olarak düzenlenen, kentin sosyal hayatını canlandırmak üzere halka ücretsiz olarak sunulan tiyatro akşamları bu yıl da usta oyuncu kadrosu ile kırsal ve merkez mahallelere konuk oldu.

Her gün binlerce kişi tarafından izlenen ve yoğun ilgi gören “Yıldızlar Altında Bir Yaz Eğlencesi” adlı tiyatro oyununun bir kesitinin çarpıtılarak sosyal medya üzerinden paylaşılması ile patlayan skandal, ülke gündemini salladı.

Tiyatro oyunundan alınan kesitlerin müstehcen olduğu iddiasıyla olay büyüdü. Ülke gündeminde yer alan ve çarpıtılarak halka sunulan görüntüler üzerine Mersin Valiliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Yıldızlar Altında Bir Yaz Eğlencesi” adlı tiyatro oyununun, Devlet Tiyatroları sahnesinde sahnelendiği ortaya çıktı.

“OLUMLU RAPOR EDİLMİŞ”

Söz konusu videoyu meclis toplantısında izlettiren CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, süreci sert bir dille eleştirdi. Bozdoğan, şunları söyledi;

*Soruşturmaya konu olan oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış, ilgili birimlerince olumlu raporlar edilmiş.

*Devletin maaşlı kadrolu sanatçıları, yönetmenleri, müdürleri, müsteşarları, müfettişleri, bakan yardımcıları, bakanları tarafından onaylanarak yıllarca Devlet Tiyatroları'nda oynatılıyor. Bu oyun defalarca Van, Ankara, Bitlis Batman ve Siirt gibi illerde sahnelendi.

*Kültür ve Turizm Bakanlığı yapınca adı tiyatro, Tarsus Belediyesi yapınca gammazlamak ve halkı galeyana getirmek için fırsat kolladığınız bir siyasi argüman mı oluyor? Bu izlediğiniz oyunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sorunuz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne sorunuz.

“BAŞKA ŞEKİLDE GÜNDEME GELDİ”

Her mahallede yayınlanan tiyatro oyunları için sert cevap veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan şöyle devam etti:

*Bu yıl 3.'sünü düzenlediğimiz, hemen her mahallemizi karış karış gezen tiyatrolar, bu yıl aymaz ve bilgisiz bir şovmenin çektiği videoyla “başka” şekilde gündeme geldi. Bu aymaz ve bilgisiz bir video yayınladı.

*Kendisi, hayatı boyunca tiyatro oyunu izleme gibi medeni bir cesaret gösteremediği için, oyunu izlemeleri ve açık aramaları için tuttuğu 3-5 kişinin kesip kırptığı videolar üzerine soluğu adliyede aldılar.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU”

Tiyatro oyunu ile ilgili suçlamaları hatırlatan Başkan Bozdoğan şunları söyledi:

*Bu bilgisiz ve bir sanat olayını engelletme girişiminde bulunan yobaz zihniyet ne diyordu açıklamasında, bir bakalım: ‘Tarsus'ta tiyatro adı altında inanç değerlerinin hedef alındığı görülmektedir.

*Toplumun bir kesiminin dini inançlarının aşağılanması suç olarak tanımlanmıştır. Toplumla ilgili olumsuz ve kötü örneklerin yayınlanmasının kabul edilecek hiçbir yanı yoktur' Yine dün, Mersin Valiliği tarafından yayınlanan basın bülteninde neler ifade edilmiş bir bakalım: ‘Tiyatro oyununda müstehcen ve dini inanç değerlerini aşağılayan ifadeler kullanıldığı, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümlerinin işletilmesi, aile yapımız, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmaması, müstehcenlik içermesi' sebeplerinden ötürü, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince Tarsus Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş.'

“KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OYUN”

Tiyatro oyununun daha önce defalarca farklı şehirlerde oynandığını gösteren broşürleri gösteren Başkan Bozdoğan şöyle dedi:

“Bu izlediğiniz oyun, 2006 yılında sahnelenen Van Devlet Tiyatrosu oyunu. Yani, Tarsus'ta şikâyet edilen, yasaklanması için suç duyurusunda bulundukları oyun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış, ilgili birimlerince olumlu raporlar edilmiş, Van Devlet Tiyatrosu tarafından onlarca kez bu şekilde sahnelenmiş bu oyun.”

“16 EKİM 2006 MUŞ, 17 EKİM 2006 BİTLİS, 31 EKİM 2006 SİİR'TE SAHNELENDİ”

Tiyatronun nerelerde oynandığını ve hiçbir şekilde soruşturma başlatılmadığını ifade eden Başkan Bozdoğan bu konuda şu ifadelerde bulundu:

*Dini aşağılamış mı, aile değerlerimizi sarsmış mı, milli değerlerimizi sarsmış mı, müstehcen mi, oyuncu tesettürlü mü, adamın elinde tespih var mı? Niye oynattınız o zaman? Bu oyun yalnızca Van'da mı oynamış tabi ki de hayır.

*Sayıyorum, 16 Ekim 2006 Muş, 17 Ekim 2006 Bitlis, 30 Ekim 2006 Batman,31 Ekim 2006 Siirt. Ve birçok yerde daha Kültür Bakanlığı'nca sahnelenmiş. Van, Muş, Bitlis, Batman, Siirt ve birçok ilimizin valiliği “Dini değerlerimiz aşağılanıyor'' diye soruşturma başlatmamış.

“OYUNUN DAHA 1. GÜNÜNDE SORUŞTURMALAR BAŞLATILIYOR”

CHP'li Başkan Bozdoğan, oyunun sahnelenme süreciyle ilgili şu bilgileri de verdi:

*Yıl 1995, bu kez Ankara'dayız. Aynı oyun, aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanıyor, repertuara alınıyor, tüm izinler veriliyor ve Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor.

*5 yıl boyunca ülkenin her sahnesinde, her yerinde kapalı gişe oynuyor. Ankara Valiliği ve oyunun gösterildiğini hiçbir ilin valiliği ‘Dini değerlerimiz aşağılanıyor', ‘Aile yapımız ve milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmıyor'' şeklinde soruşturmalar açmıyor.

*Benim yalnız ve bir başıma Tarsus'umda 1. gününde soruşturmalar başlatılıyor, şikâyet başvuruları yapılıyor.

“ANKARA DEVLET TİYATROSU'NDA PARA KARŞILIĞINDA OYNATILIYOR”

Devlet tiyatrolarında paralı bir şekilde bu oyunun sahnelendiğini kaydeden Başkan Bozdoğan şöyle konuştu:

“Bize göre ve her gün binlerce kişiyle buluştuğu Tarsuslu vatandaşlarımıza göre ne dini aşağılıyor ne milli değerlerimize saldırıyor. Ama devletimizin yetkililerine göre bu oyun Tarsus'ta dini aşağılarken, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda üstelik para karşılığında oynatılıyor. Bir yandan hem dini değerlerimiz aşağılanıyor diyeceksiniz hem aynı oyuna parayla bilet satacaksınız. Hem milli değerlerimizi aşağılıyor diyeceksiniz hem vatandaşın cebindeki parayı alacaksınız.”

“KÜLTÜR BAKANLIĞI YAPINCA ADI TİYATRO, TARSUS BELEDİYESİ YAPINCA GAMMAZLAMAK”

“Aile değerlerimizi aşağılıyorsa niye yıllarca vatandaşa izlettiniz?” diyen Başkan Bozdoğan, “Şimdi buradan, Tarsus halkı huzurunda, gammazcı şarlatanlar gibi şikâyet etmiyorum. Namazında niyazında olan, elhamdülillah Müslüman olan, onurlu bir vatandaş gibi soruyorum, eğer müstehcense, eğer dini değerleri aşağılıyorsa, eğer milli değerlerimizi ayaklar altına alıyorsa, eğer aile değerlerimizi aşağılıyorsa niye yıllarca vatandaşa izlettiniz. Madem dini aşağılıyordu, neden devletin kurumlarında hazırlayarak vatandaşa parayla sattınız. Neden kar amacı güttünüz. Kültür Bakanlığı yapınca adı tiyatro, Tarsus Belediyesi yapınca gammazlamak ve halkı galeyana getirmek için fırsat kolladığınız bir siyasi argüman mı oluyor” diye konuştu.

“GÜCÜ YETİYORSA…”

“Özgür sanat eserlerini sahnelemeleri için elimden gelen gayreti göstereceğim” diyen Başkan Bozdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

*Soruyorum, belediye başkanınız kadınları aşağılayan fıkralar anlatırken kafanızı kuma mı gömmüştünüz? Bugün her akşam binlerce Tarsuslunun izlediği tiyatroları kapatırken şovmen olmaya karar vermemiş miydiniz?

*Açtığınız soruşturmaları yakından takip edeceğim. Bu ülkenin özgür insanlarına, özgür sanat eserlerini sahnelemeleri için elimden gelen gayreti göstereceğim.

*Sanatı gördüğünde gözü korkan yobazdan da cesur olmasını ve Ankara ve Van Devlet Tiyatroları'nda bu oyunun yıllarca nasıl sahnelendiğini öğrenmesini istiyorum. Sonra da gücü yetiyorsa vakıflarda tecavüz edilen çocuklarımızın videosunu çeksin.

*Çocuk gelinlerin videosunu çeksin. Öldürülen kadınlarımızın videosunu çeksin. Gücü yetiyorsa İsveç'te Kuran'ı Kerim'i yakanları meşrulaştıran zihniyetlerin videosunu çeksin. Biz de ‘'yobaz değil, delikanlıymışsın' diyelim.

SANATÇILAR MECLİS TOPLANTISINI İZLEDİLER

Tarsus Tiyatro Günleri kapsamında izleyiciyle buluşan, çeşitli fıkra ve skeçlerden oluşan müzikli komedi oyununda tiyatro sanatçıları Cezmi Baskın, Seval Tufan, Deniz Oral, Hacı Ali Konuk, Koray Ergün ve Murat Demirbaş rol alıyor. Tiyatro sanatçıları, CHP'li Başkan Haluk Bozdoğan'ın, başkanlık yaptığı meclis toplantısını da baştan sona izlediler.

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