Suç makinesi üçlü yakalandı

Adana'da 'cinayet', 'kundaklama' ve 'yaralama' dahil 50'ye yakın sabıkası olan üç kişi, polisin şafak vakti düzenlediği operasyonla saklandıkları evde yakalandı.

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Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türker A. (20), İmirze A. (25) ile Yusuf E.’yi (21) yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin Yumurtalık ilçesindeki evde saklandığı belirlendi ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi.

50’YE YAKIN SABIKALARI VAR

‘Cinayet’, ‘kundaklama’, ‘yaralama’ gibi suçlara karışan ve 50’ye yakın kayıtları bulunan üç şüpheli de yakalanırken, evde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, son olarak geçen yıl nisan ayında Mahmut Doğan cinayetine karıştıkları öğrenildi. (DHA)