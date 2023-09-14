Suç örgütlerine silah temin eden şebekeye operasyon

İstanbul'da suç örgütlerine silah temin eden, silah imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. Seri atış yapabilen özel tasarım silahlar dahil olmak üzere toplam 90 silah ile 2 bin silah üretimi için kullanılan malzeme ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişileri belirleyip yakalamak için bir operasyon başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, suç örgütlerine uzun namlulu silahlar sağlayan ve aynı zamanda silah imalatı, ticareti ve dağıtımı yapan şüpheliler tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin Kağıthane, Eyüpsultan, Ümraniye ve Zeytinburnu’ndaki adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi ve bu operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde şunlar ele geçirildi: 2 adet uzun namlulu tüfek, 4 seri atış yapabilen otomatik silah ve bu silahlara ait şarjörler, 51 seri atış yapabilen silah ve şarjörleri, yasa dışı silah üretim atölyesi, yaklaşık olarak 2 bin silah üretimi için parçalar, 2 kurusıkıdan çevrilmiş silah, kurusıkıdan çevrilmekte olan silah, 25 adet silah şarjörü, 227 adet fişek, 30 kurusıkı silah, 29 şarjör, test amaçlı kullanılan doldur boşalt bidonu ve 2 bin dolar para.

Operasyon sonucunda gözaltına alınanlardan N.K. ve A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K., N.T. ve G.Ö. ise tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

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