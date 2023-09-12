Suç örgütü lideri Bora Kaplan tutuklandı
Yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalanan Ayhan Bora Kaplan tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları iddiasıyla Bora Kaplan ve adını taşıyan suç örgütüyle ilgili çalışma başlattı.
15 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan 29 şüpheliden aralarında örgüt lideri Bora Kaplan’ın da bulunduğu 14 kişi tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çete lideri Ayhan Bora Kaplan geçen cumartesi Esenboğa Havalimanı’nda iki görevlinin yardımıyla VIP salonunu kullanarak yurtdışına çıkmaya hazırlanırken polis tarafından yakalanmıştı. (DHA)