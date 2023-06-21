Suç örgütü lideri Fırat Delibaş gözaltına alındı

Kamuoyunda ‘Delibaşlar’ çetesi olarak bilinen suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş ve 5 adamı polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Delibaş’ın 6 Haziran 2000’de işlenen bir cinayetten kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Habip ATAM

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Fırat Delibaş'ın yakalandığı operasyon Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdi.

Bir dönem Beyoğlu'nda etkin olarak suç eylemlerine karıştığı iddia edilen “Delibaş” çetesinin lideri Fırat Delibaş'ın hapis cezasının kesinleşmesi üzerine polis harekete geçti.

Polis ekipleri, Fırat Deşibaş'ın yurt dışına çıkmayı planladığını belirledi. Bunun üzerine araştırmalar yoğunlaştırıldı. Delibaş'ın Esenyurt'ta bir adreste olduğu anlaşıldı.

5 ADAMI YAKALANDI

Fırat Delibaş belirlenen adreste yakalandı. Ayrıca Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan Delibaş'ın adamları olduğu iddia edilen. Cuma B., Şehmus D., Nevzat Y., Mehmet B. ve Efraim Y. de belirtilen adreste yakalandı.

1642 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS

Fırat Delibaş, 2000'li yıllarda Beyoğlu'nda yoğunlaşan kapkaç gruplarının ele başı olduğu iddia ediliyordu.

Defalarca kez operasyonla yakalanan Delibaş'ın 2000 yılında Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo'nun öldürülmesiyle ilgili 1642 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Ayrıca 2019 yılında İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçunu işlediği ve bu suçtan 1 yıl 21 ay kesilmiş hapis cezanın olduğu öğrenildi.

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