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Suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı

"Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan ve Alanya'da yakalanan Şerafettin Dadaş cezaevine gönderildi.

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Suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Şerafettin Dadaş’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan sevk edildiği Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk’ün 2015’te iş yerine giderken pusu kurularak öldürülmesi talimatını vermek ve “suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 8 yıldır aranan Dadaş, Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalanmıştı. (AA)

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