Süeda Kent Sitesi’nde 70 kişi hayatını kaybetmişti! Müteahhit Mehmet Murat Bulut tutuklandı
Adıyaman'da, 70 kişinin öldüğü Süeda Kent Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman’da yıkılan ve 70 vatandaşın hayatını kaybettiği Süeda Kent Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut, kent merkezinde gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)