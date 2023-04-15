Süleyman Soylu seçim tahminini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerde AKP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın alacağı oyun açık olduğunu belirterek, "Birinci turda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. 50'nin üzerinde 1-1,5 puan üzerinde alıyoruz." dedi.

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İstanbul’dan AKP milletvekili adayı olarak gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakanların milletvekilliği adaylığının sorulması üzerine Soylu, “Demek ki hükümet iyi bir karne ortaya koydu. Buradan bu sonucu çıkarmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı’mız, yönetimdeki bu iyi karnenin içerisindeki insanları, yöneticileri milletin önüne çıkarmaya layık gördü. En önemli mesele milletin önüne çıkabilmeye layık olabilmektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, eskiden bakanların hem bakan hem milletvekili olabildiğinin hatırlatılması ve sistemin rezive edilebileceği tartışmalarına yönelik soru üzerine, “Bu 5 yıllık süre içerisinde gördüklerimiz var. Elbette ki birtakım redaksiyonlar, düzenlemeler, düzeltmeler, adımlar atılabilmesine imkan verecek bir tecrübemiz oldu.” dedi.

Seçim tahminine ilişkin verileri ve temel motivasyonları sorulan Soylu, 35 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu ve sahayı gördüğünü dile getirerek, “Netice açık. AK Parti’nin, Cumhurbaşkanı’mızın, Cumhur İttifakı’mızın alacağı oy açık. Birinci turda Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alıyoruz. 50’nin üzerinde 1-1,5 puan üzerinde alıyoruz.” diye konuştu.

MUHARREM İNCE SORUSU

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim güvenliğine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiğinin hatırlatılması üzerine Soylu, Türkiye’nin 1946 seçimleri ile 1982 Anayasası referandumunun problemli olduğunu, bunların dışında seçim güvenliği problemi yaşanmadığını aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu, “Seçimlerde Muharrem İnce faktörünü nasıl görüyorsunuz?” sorusunu, “Her seçimin kendine ait bir süreci vardır. Bu seçimde de 4 cumhurbaşkanı adayı var. Bunlardan birisi de Muharrem İnce. Zamanın ruhuna uygun birtakım bu tip çıkışlar, adaylıklar söz konusu olabiliyor. Birinci turda Allah’ın izniyle seçimi kazanacağımız için bizi çok etkileyecek bir faktör olarak görüyor değilim.” diye yanıtladı.

“HDP bir faktör müdür?” sorusu üzerine ise Soylu, Yeşil Sol Parti’nin aslında HDP olduğunu ve seçimlerde bir faktör olarak yer aldığını, PKK’nın yöneticilerinin ortaya koyduğu değerlendirmelerin Millet İttifakı’nın heyecanından daha yüksek olduğunu söyledi.

OY KULLANACAK SIĞINMACI SAYISI

“Sığınmacılar konusu seçimi nasıl etkileyecek?” sorusu ve “Suriyeliler, Afganlar ve Iraklıların oy kullanabilmesi için vatandaşlık verildiği” iddialarının sorulması üzerine ise Soylu, 130 bin 914’ü reşit olmak üzere 230 bin 998 bin Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu aktardı.

Soylu, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını, seçim listelerinin MERNİS’ten çekildiğini ve sadece TC kimlik numarası olan kişilerin listede yer aldığını, göçmenlerin ise Göç İdaresi’nde kayıtlı olduklarını, ikisinin apayrı olduğunu belirtti. (AA)