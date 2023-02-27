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Süleyman Soylu’dan, “Hükümet istifa” sloganı atanlara tehdit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında "Hükümet istifa" şeklinde slogan atanlara aba altından sopa gösterdi.

Yayınlanma: 08:49 - 27 Şubat 2023 Güncellenme:
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Süleyman Soylu’dan, “Hükümet istifa” sloganı atanlara tehdit

Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında “Hükümet istifa” şeklinde slogan atılmasının yankıları büyüyor. Depremin en büyük zararı verdiği kentlerden biri olan Hatay’da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taraftarlarını tehdit eden bir üslup kullanarak, şunları söyledi:

“KALKANLARIMIZI KALDIRAMAYACAĞIMIZI ZANNETMESİNLER”

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara atıfta bulunan Süleyman Soylu, şunları söyledi:

– Siz bunları yaparken başkaları da siyaset inşa etmeye çalışıyor. “Buradan acaba bir karmaşıklık oluşturabilir miyim” diyenler olabilir. Yani burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler.

– Üç-beş tane, bu tip meselenin koordinasyonuna ve mühendisliğine soyunan adamları da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez.

“MESAİMİZİ BÖLERLER İSE…”

– Hiç merak etmeyin. Mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler.

“HODRİ MEYDAN”

– Mesaimizi bölmek isterlerse böleriz, hodri meydan. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Marjinal bir kafayla, marjinal bir zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar.

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