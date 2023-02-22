Süleyman Soylu’ya ‘Ak Gençlik Ocakları’ sorusu
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "Ak Gençlik Ocakları" adlı derneğe ait araçta, T.C. İçişleri Bakanlığı yazılı araç kartı fotoğraflarının sosyal medyada yayılması üzerine konuyu meclis gündemine taşıdı. Gökçel verdiği soru önergesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Anılan kart sahibi aracın kullanıcısı kimdir? Araç kimin üzerine kayıtlıdır?" diye sordu.
Daha önce lüks makam araçları ve özel plakları ile gündem olan “Ak Gençlik Ocakları” yeniden araç kartları ile gündeme geldi. Fotoğraflarda Türk Bayrağı, dernek logosu, İçişleri Bakanlığı ve Mersin İl Başkanlığı ibareleri bulunan araç, deprem bölgelerinde görüldü.
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, önergesinde Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:
– Bakanlığınız tarafından derneklere araç kartı tahsis edilmekte midir?
– Derneklerin araç kartı kullanma yetkisi var mıdır? İçişleri Bakanlığı ibaresini yasadışı şekilde kullanan araç sahibi hakkında işlem yapılmış mıdır, yapılması düşünülmekte midir?
– Araç kartı kullanım mevzuatına göre kimlerin araç kartı kullanma yetkisi vardır?
– Anılan kart sahibi aracın “Geçiş üstünlüğüne sahip araç” hüviyeti de var mıdır?
– Anılan kart sahibi aracın kullanıcısı kimdir? Araç kimin üzerine kayıtlıdır?”