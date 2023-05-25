Süleyman Soylu’ya Gazi Mahallesi’nde protesto
Seçim çalışmaları çerçevesinde İstanbul Sultangazi'ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu protesto edildi. Polis bazı vatandaşları gözaltına aldı.
İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul milletvekili Süleyman Soylu, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için İstanbul’da otobüsle tur atıyor.
Bugün, Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’ne giden Süleyman Soylu protesto edildi.
Protestosculara “PKK iç içe girmişsiniz hayırlı günler. Ohhh Ohhhh” diye seslenen Soylu’ya tepkiler daha da artarken, polis bazı vatandaşları gözaltına aldı.
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